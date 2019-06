Renovaciones Tienda de campaña Es el PSOE el que ha de cambiar sus referentes; los populares han purgado culpas con la pérdida de casi dos generaciones FRANCISCO PÉREZ PUCHE Jueves, 6 junio 2019, 07:54

Don Juan Carlos, el rey emérito, se retira, dice adiós a los españoles, y yo siento que se le debe un gran homenaje nacional, al menos una ovación de gratitud y respeto; por las decisiones acertadas, por los momentos brillantes, por el simple hecho de haber estado ahí, con sus errores y aciertos... como cualquiera, como un español más.

Don Felipe, el rey joven, se pone a la lidia. Aunque solo uno tiene alguna posibilidad de gobernar, desde luego con muletas, el jefe del Estado tiene que recibir a los representantes de todas las formaciones políticas. De los llamados a desfilar, quince nada menos, un par ha anunciado que ni se acercarán y alguno -catalán, desde luego- proclama de antemano el maleducado mensaje que llevará. No envidio nada de lo que le toca vivir a la nueva generación de la familia reinante: a primera vista, parece mucho más lógica y natural, mucho más inteligente, la fórmula que seguía el bisabuelo Alfonso, que llamaba a formar gobierno al que se entendía más respaldado en la Cámara, pero nunca a las minorías personales y radicales para las que tampoco era plato de gusto subir a Palacio.

Mientras tanto, en los partidos se habla también de renovación. Ocurre singularmente en el PP, la derecha de toda la vida; esa que a pesar de su grandioso bagaje de defectos resulta ser, tantos años después, el partido más transparente e inocente, el más vapuleado también, el que muestra un suelo nada pequeño, capaz de resistir todos los disgustos, todos los sobresaltos y modas, todos los arbitrarios zarandeos de la prensa y los tribunales.

¿Habría que renovar caras en el PP? Antes parece que habría que hacerlo en un PSOE que en tierras valencianas envejece a ojos vista. En el PP, para desgracia suya, la purga provocada por las acusaciones de corrupción ha quemado a casi dos generaciones de dirigentes, hasta el punto de que de la vieja guardia del partido queda media docena mal contada, averiados los unos, escondidos otros, casi ninguno indemne.

No hablo, me interesan poco para este tema, de los partidos advenedizos y novatos, que apenas han tenido tiempo de curtir sus posaderas con cuatro años de oposición. Serán noticia, si existen, dentro de quince o veinte años. Me refiero, al hablar de renovación, a los dos clásicos, PSOE y PP, en los que vemos que hay, también, una doble vara de medir, tolerante con el socialismo e hipercrítica para el conservadurismo.

Aunque otra cosa es que quienes dirigen el PP generen desazón, insatisfacción o sensación de inseguridad. Ese capítulo es el de la calidad, delicado porque está lleno de intangibles. Comparar las virtudes de los que se ofrecieron a la vida política en las primeras décadas con los que ahora llegan al palenque es hacer votos de melancolía. Aunque tampoco hay que ser negacionista: yo le puesto el ojo al alcalde de Alfafar, que será el próximo presidente de la Generalitat... si antes no lo estropeamos entre todos.