Una rémora del pasado

Tras la celebración del 9 de octubre hay que volver a insistir. La inmensa mayoría del pueblo valenciano estamos hartos de contemplar cómo unos pocos pretenden robarnos la identidad mientras reciben de nuestros gobernantes agasajo y cobijo. Hartos de aguantar que se destine dinero público a subvencionar grupos minoritarios que operan bajo la batuta del independentismo catalan que también les engrasa para que cumplan su función prosélita. Hartos de ver cómo Compromís trata de imponer un nacionalismo excluyente utilizando los recursos que maneja en las instituciones oficiales. Hartos de soportar que el socialismo de aquí siga llamándose «del país valenciano», término cuyo significado pancatalanista a nadie se le oculta. En definitiva, hartos de comprobar cómo unos pocos pretenden sembrar el conflicto en una sociedad que se siente valenciana y española por igual. Una sociedad con dos lenguas integradas armónicamente en la convivencia ciudadana. Una sociedad que quiere seguir siendo lo que siempre ha sido sin que nadie venga a contarle monsergas extrañas. Basta por tanto de buenismos necios y complicidades encubiertas. Si el president Puig quiere ser leal al auténtico espíritu del pueblo valenciano no puede llamarse a andana ante las constantes tropelías de su conseller Marzà y si lo hace es porque antepone intereses personales y partidistas a cualquier otra consideración afecta a su obligación de preservar las raíces sustanciales de una tierra que no está dispuesta a consentir que le endilguen aquello que repudia. Si el president Puig quiere ser leal al auténtico espíritu del pueblo valenciano ha de dejar de bailarle la sopa boba a entidades como Accióo Cultural del País Valencià, que todo el mundo sabe a quién responde y a qué objetivo se dedica. Si el president Puig quiere ser leal al auténtico espíritu del pueblo valenciano ha de obrar siempre en consecuencia, que es lo que viene eludiendo envuelto en un tono aparente conciliador, moderado y amable. Hoy más que nunca hace falta rigor conceptual y coraje cívico para poner las cosas en su sitio. Valores de los que este año sí ha hecho gala la UGT al anunciar que no asistiría a la manifestación vespertina organizada por la 'comisión 9 de octubre' porque el sindicato «no es independentista». Sin embargo, el problema de fondo estriba en que el PSPV mantiene su vieja admiración histórica por el nacionalismo catalanista. Una rémora del pasado convertida en complejo absurdo que les lleva a exhibir ante aquel una actitud complaciente y pasiva. Esa es la cuestión. Por ello, Puig navega entre dos aguas cuando en cambio debiera adoptar un testimonio nítido sin circunloquios ni equívocos. Más, a tenor de lo que está ocurriendo en Cataluña. Sería deseable pues que el president del Consell lo entendiese de una vez por todas. Oltra, Marzà y Ribó no, desde luego. Ellos lo tienen muy claro. Están por contra, sin duda, a otra cosa.