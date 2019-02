La rémora Tienda de campaña Acaban de llegar: una nube de pelotas y asesores armados de teléfonos rodean a los candidatos. Y ellos se dejan llevar FRANCISCO PÉREZ PUCHE Jueves, 21 febrero 2019, 07:18

Un candidato es un ser humano que se distingue por estar rodeado de asesores. Que son unas personas que, pegadas a un teléfono, se ocupan día y noche de acompañarle, arroparle, dirigir sus redes sociales, averiguar dónde queda Malilla, arreglar una cita con un digital de Alzira y explicarle antes de una tertulia lo que es la 'Tira de Contar'...

Hay asesores para todo y de todos los pelajes. Aunque abundan los periodísticos, los hay también especializados en economía e infraestructuras, en sondeos y en marketing. Últimamente hay politólogos, que es una especie nueva. Son jóvenes, tienen los dedos ágiles sobre el tecladito; y como nunca están bien pagados, son gente absorta, poco habladora y de muy poco humor.

Cuando ves a un candidato, no es fácil divisarlo entre el nutrido círculo de sus acompañantes. Incluso no es fácil distinguirlo entre la piña que forman el aspirante y los que le llevan en volandas. A María José Català la encontré hace unos días porque al ser mujer se la distingue entre la nube de pelotas circundantes. Al candidato Cantó (lo de Toni no me atrevo) se le puede vislumbrar porque es más alto que sus infinitos adláteres. Igual ocurre con Sandra Gómez, Isabel Bonig o Fernando Giner, con la diferencia de que estos últimos, por estar ya en el poder, llevan detrás dos grupos de asesores, el de plantilla y el añadido de campaña. Del presidente Puig, o del candidato Morera, ni hablamos: en propiedad lo que llevan es un cortejo. «El seguici», que dirían los de la AVL.

Han salido de la nada en dos o tres semanas. Han aflorado, o regresado desde distintos empleos y cometidos, también han sido resucitados del paro temporal... Y se han puesto a acompañar a los candidatos, como esas rémoras que flotan pegadas a los grandes tiburones, moviendo la cola al compás de las aguas electorales.

-Ahora ya, todo el campo es vuestro; nosotros poco podemos hacer...

La frase que el otro día le oí a un candidato valenciano, del que obvio el género para despistar, es muy indicadora de lo que ocurre. Para mi gusto, lamentable. Porque el candidato, a estas alturas, ya se ha abandonado en manos de asesores, diseñadores, embaucadores y jefes de publicidad. Ha dejado su personalidad en el perchero de la entrada del partido y se ha puesto en manos de una nube de creativos de bambolla que lo primero que les dicen es que deben dejar de presentar en las redes, junto a su foto, las siglas del partido !que le acaba de nombrar candidato!.

Es el primer paso. Es el desenfoque premeditado de la imagen en busca de una llamada a la curiosidad. Vendrán luego mensajes genéricos, palabras ahuecadas, promesas imposibles de cumplir... Es el gran peligro: el candidato se abandona a los dictados del manual y los asesores, como moscas, invaden en nube los espacios de su personalidad. Ya es uno más, como todos, como siempre. Una verdadera lástima.