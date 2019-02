Del relator a la resistencia Más dura será la caída Esta feliz conjunción me hace pensar que el líder del PSOE que ha batido todos los récords en perder escaños cree que somos tontos de remate VICENTE GARRIDO Viernes, 8 febrero 2019, 08:46

No basta con las 'fake news'; ahora tenemos que aprender a convivir con las 'fake words', es decir, con las palabras que son un truco, que juegan al despiste, que dan gato por liebre. Si no fuera porque el tema es peliagudo, la última invención de Sánchez tendría un componente cómico de primer nivel, con el que Gila podría hacer una gran actuación; imagínenlo en el teléfono: «Que se ponga el relator...». Y, por si fuera poco, el papelón de la vicepresidenta Carmen Calvo ha coincidido con el anuncio de la publicación del libro de memorias del presidente, Sr. Sánchez. ¡Por favor, si lleva unos meses en el cargo y ya tiene un libro que cuenta sus hazañas y secretos de sabiduría política! El título de esta gran contribución intelectual se llama 'Manual de resistencia', ni más, ni menos.

Esta feliz conjunción me hace pensar que el presidente del PSOE que ha batido todos los récords en perder escaños, elección tras elección, piensa, sinceramente, que somos un pueblo ingenuo, de analfabetos; en resumen, tontos de remate. Sé que lo he dicho ya otras veces, pero he de insistir: el día que los políticos traten al electorado como una audiencia que merece el respeto de su inteligencia (ya no hablo de decir «toda la verdad», eso está fuera del alcance de la cosa política) habremos ganado muchos enteros como democracia. Y no me vale que haya otros países donde mirar y consolarnos; a mí no me consuela nada, yo vivo en España, y es aquí donde tengo que pedir explicaciones.

Y precisamente las explicaciones de la Sra. Calvo son tan ridículas que no doy crédito. Todo antes que decir la verdad: «Como queremos sacar los presupuestos adelante, tenemos que tragar; y nos da igual si esto legitima o ayuda al movimiento independentista; lo importante es que el presidente resista». Vemos aquí que ambos fenómenos -el del anuncio del relator y la aparición del libro- están más que relacionados, porque el uno ilustra al otro de modo asombroso. También comparten la coherencia del ridículo. ¿Cómo este hombre se pone ya a darnos peroratas? ¿Se creerá Winston Churchill? (Sí, ya sé que el libro no ha salido, pero, ¿qué se puede esperar sino una crónica de cómo fue expulsado del 'aparato' del partido y luego, 'resistiendo', llegó a ser presidente del gobierno?).

El lenguaje, ya se sabe, es muy sufrido. Trump emplea las palabras que le da la gana para avalar lo que dice, pero al menos las palabras significan lo que significan, aunque lo que diga sea mentira. Maduro, en cambio, habla de 'democracia' y no sé cómo no se le caen los dientes mientras dice esa palabra, que debería estallarle en la boca. Y ahora ya tenemos el primer gran 'gag' del año: el relator. El segundo: 'El hombre que resistió'. Ya no está Gila, pero me deleito imaginando la sátira de José Mota en el próximo programa de fin de año. Si antes no nos han quitado las ganas de reír, claro.