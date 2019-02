¿Y EL RELATOR PA' CUANDO?

A este Consell le pone el Gobierno central, aunque Compromís ponga morritos de uvas a peras. El caso es que el Ejecutivo de Sánchez huele como le gusta a la Generalitat, besa como le gusta y conoce la ruta... pero de infrafinanciación, poquito pan. Ese tema que fue la pera limonera se aborda ahora desde la comprensión. Estaba el otro día explicando Manolo Mata, el síndic del PSPV, que bueno, oigan, no pidan milagros que con los diputados que tiene el PSOE hace lo que puede. Ya si eso, a partir de 2020 se resuelve. Es cierto que el PP tenía más escaños con Rajoy al mando, pero también lo es que no tenía tantos de más como para propiciar un cambio en el modelo de la financiación ellos solos. Por todo esto, viendo como está el patio, uno escucha cómo explica Oltra que no le parece mal la figura del dichoso 'relator' para desatascar la situación en Cataluña, y te preguntas, pues quizá los relatores estos hagan tanta falta allí como aquí.

Según Oltra, «todo lo que contribuya a una solución dialogada y política de un conflicto que está ahí, toda posibilidad que avance hacia una solución se ha de intentar. ¿Qué queremos, más división, crispación, o los políticos están para buscar soluciones? Se ha de probar, y si sale bien o no, no lo sé, pero no podemos quedarnos inmovilizados ni fomentar a la confrontación. Cualquier propuesta que haga un intento de avanzar a una solución, es bienvenida».

Eso dijo la vicepresidenta del Consell el viernes sobre el conflicto catalán y la polémica figura del 'relator', pero oigan, es que el asunto de la financiación valenciana también lleva un montón de años taponado. Da igual con qué inquilino haya en la Moncloa que no hay manera de que se resuelva, así que será cuestión de buscarse un 'relator con manator izquierdator' que nos ayude un poco a fluidificar la relación con este Gobierno central tan guay, pero que pasa olímpicamente de un asunto que consistía en el alfa y el omega de la legislatura para el Ejecutivo del Botánico.

Ahora que parece que los catalanes pasan de los relatores, pero esa figura se ha puesto de moda, el Consell podría cogerla al vuelo y pedirse uno, o dos si los hay. Ni más lejos que el próximo día 21 se celebrará una cumbre entre la Administración central y la valenciana, para hablar de nuestras cosas, aunque no de la financiación, que se supone que será comentado en un encuentro más informal con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un 'relator informalator', entonces. A lo mejor, a la responsable de las arcas pública del Estado no le importa que un señor, o señora, acuda al encuentro para tomar nota de lo que allí se hable, y así ver si de una buena vez alguien se anima a desatascar el modelo.