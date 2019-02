No puede ser más divertida, si no fuera preocupante, la discusión sobre los relatores, mediadores, interventores, comendadores o promotores. Jugar con el lenguaje para que parezca lo que no es o, mejor dicho, para que no parezca lo que es, en el fondo, es un clásico. Sin embargo, lo divertido no es la elección de términos sino las columnas salomónicas en las que andan enredados todos los protagonistas para disimular. Me recuerdan al gato de Cheshire, de Alicia en el País de las Maravillas. Aparece y desaparece enigmáticamente, muestra los ojillos, ahora el rabo o luego el humo que deja alrededor. Por mi parte, no puedo evitar imaginarme así a Carmen Calvo hasta que caigo en la cuenta de que el gato era brillante y sabio. Entonces dejo a la vicepresidenta de reina de corazones y aún se me queda corta. Hay que tener mucho estilo hasta para mandar cortar la cabeza.

Cuando escuché lo de los relatores me pareció otra pamplina más para la colección de un Sánchez desbocado, agarrándose a una madera en alta mar cuando las olas están a punto de hundirlo. 'El relator' puede que se convierta en el gran best-seller de Sánchez y no ese panfleto que deben de haberle escrito por encargo, 'as usual', que dirían los ingleses. Sánchez recuerda al más insufrible de los ZP, aquel que quería ser Nobel de la Paz por terminar con ETA. Sánchez se presenta ahora como el gran hacedor de la nueva España plurinacional y respetuosa con las minorías. Incluso con aquellas que, no siéndolo, viven del relato lastimero de serlo. Literalmente, viven. En Waterloo.

Yo una vez fui relatora. No me refiero a contar lo que pasa, sino a un tribunal universitario. Era un formato poco frecuente en las universidades españolas pero de uso en otros países. Me llamaban 'relator' (sí, en masculino) pero en realidad mi papel era buscar las cosquillas al autor del trabajo. En otro caso, participé en tribunales que acogían a un 'relator' totalmente distinto, cuya función era defender el trabajo del estudiante. En definitiva, relator podía ser fiscal y abogado defensor según el caso. En ninguno, era neutral. En algunos congresos también se habla de 'relator' refiriéndose a quien resume las aportaciones de los congresistas sobre determinados asuntos. Ni siquiera en ese momento, el relator es aséptico. Lo intenta pero, inevitablemente, hace un ejercicio de interpretación, reduce unas ideas, engrandece otras o ignora la mayoría por limitación de tiempo. Por lo general los resumidos siempre salen descontentos de su actuación. Imagino que ahora sucederá lo mismo, suponiendo que el relator sea eso y no, como ocurrirá, cualquier otra cosa ajena por completo a la neutralidad. Por eso, si Sánchez, que ha vivido una escena chusca con sus cuitas en el PSOE ya ha sacado un libro, no quiero pensar qué hará cuando escriba 'Relator' para narrar sus hazañas. El Cantar de Mío Cid, a su lado, parecerá un reggaetón de barrio.