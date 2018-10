REGULÍN REGULÁN

Estos días se han sucedido noticias reguleras para nuestra amada parcelilla del mundo. A pesar de que creímos que en 2019 ataríamos a los perros con longanizas lo que parece es que seguirán dándonos trozo de cartón por liebre, porque ni a gato son capaces de llegar. Opinen ustedes.

El 'trenet' no va a volver en 2019 como estaba previsto. Sí, sí, que la culpa es el Pont del Quisi de Benissa, que rehabilitarlo ha provocado el retraso, vale. Pero acabaremos 2019 como estamos acabando 2018: sin ningún tipo de conexión ferroviaria (el tren que va al Castillo de Dénia no cuenta).

La autopista tampoco va a ser gratuita en 2019. Bueno, no lo ha sido nunca en realidad, y cuando se eliminen los peajes tampoco lo será: se cargará su mantenimiento a nuestros impuestos (como por otro lado se cargan el resto de carreteras del Estado, oiga). O sí lo será. Es una gran incógnita, como deshojar margaritas: el ministro Ábalos dice que no, la Generalitat que sí y las elecciones autonómicas en unos meses.

Tampoco parece probable que sea posible la reversión del Hospital de Dénia a la gestión pública directa. Lo que parecía claro antes del verano esta misma semana se convirtió en un lacónico «se esta trabajando» del Molt Honorable, que es la manera finolis que tienen los políticos de decirnos que va a ser que no, pero sin que se note mucho.

En el año 2015, los actuales gobernantes de Dénia aseguraron que en poco más de un año tendríamos plan general. Ha vencido la última suspensión de licencias en nuestro término municipal y lo van a aprobar «en breve». Otro eufemismo.

Utilizo poco la autopista (¿cuatro veces al año?), sólo he montado en el «trenet» para hacer turismo (las vistas son impresionantes), estoy bastante satisfecha del servicio que he recibido en el hospital y de momento no me dedico a la construcción.

Si lo miro de forma muy, pero que muy egoísta, tampoco lo veo tan grave. Pero como no lo miro de esa forma sí me lo parece, y bastante. ¿Y a usted?