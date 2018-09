EL REGRESO A CASA

Por si no lo saben, los periodistas salimos los últimos de los campos. Llegamos los primeros y, a veces, se apagan los focos con nosotros dentro. Eso nos permite ver llegar a todo el mundo, pero no alcanzamos a ver los rostros de la victoria o la derrota posterior. Solo disfrutamos de la ilusión entrante y no palmamos el sentimiento saliente. Así es nuestra vida futbolera y así se la cuento. Les digo esto porque ayer recordé por qué la Champions es el lugar donde hay que estar. El día amanece diferente cuando hay partido. La gente no está igual, no viste igual, no siente igual. La ilusión de actuar en el teatro de las estrellas alcanza al publico tanto o más que a los futbolistas. Todos juegan su partido. Los del césped abajo y los que alientan desde la grada. «Mestalla empuja una barbaridad», decía Allegri, que las ha visto de todos los colores. Anoche volvió a pasar. Otra mágica noche de Champions en casa. Las miradas de ilusión a la llegada del equipo, ante la salida de los jugadores por el túnel y ese puñetero himno que empieza a sonar, te atrapa y no te suelta jamás. 'Bienvenidos a la Champions' parece susurrar. Y luego está el fútbol, que a veces te da y muchas más te quita. Porque estás entre los grandes. Los que siempre están. Los que no perdonan. Cuando te golpean te noquean. Cuando les golpeas el estruendo recorre las calles de toda la ciudad. De Europa entera. Es una sensación maravillosa. Y lo es más cuando hacía tres años que no la sentías. Anoche lo recordé de nuevo. Porque mi mujer no entiende que esta semana esté sobreexcitado. Porque no me gusta ver la Champions por la tele. Porque hay que ser cuartos todos los años. O mejor, pero nunca menos. Mi cerebro volvió ayer a Leeds. A la Lazio, al Barça de Van Gaal y al Arsenal de Henry. Aparecieron por mi mente Juan Sánchez, Carew, Aimar, Gerard, Mendieta... nombres mágicos que muchos no vistéis jugar. No sabeis lo que os perdisteis. Pensé en París y en Milán. Lloré como Cañizares y reí como nunca. Lloré por lo perdido y me emocioné con lo vivido. Nunca he disfrutado tanto y nunca he sufrido más. La Champions te lo da todo y te lo quita en un suspiro. Pero, para que la moneda caiga del lado del éxito o el fracaso, hay que estar en ella. Y todo lo vivido -historia del Valencia en la máxima competición- empezó un día como ayer. En el que un equipo con su murciélago y su senyera comenzaba a pasear su grandeza por Europa. Y ayer, antes de empezar el baile, volví a ver las caras de la ilusión, de la grandeza del Valencia y del orgullo de ser fiel a un escudo centenario. Jornada uno. Quedan cinco más el alargue. Disfruten del regreso al lugar natural de este club. Y cuando termine la montaña rusa de sensaciones -ojalá en un centenario para el recuerdo- volveremos a la realidad del día a día.