EL REGRESO

Algunos atraviesan la vida como si jugasen a un videojuego que les permite saltar de pantalla en pantalla, según su estado de ánimo y sus ansias de aventura. No cuesta nada escoger un camino pues si fallan regresan a la casilla del inicio y siguen probando su suerte. Pero la vida no es un videojuego y nuestras decisiones roturan nuestro porvenir. Suele fascinarme la alegría con la que algunos matrimonian y aportan criaturas a este valle de lágrimas. En algunos casos que no me caen demasiado lejos observé que el aburrimiento les arrastró hacia esos importantes trances. Se aburrían, mucho, y lo de organizar una boda y luego alumbrar un nuevo ser se les antojaba emocionante. Los preparativos entretienen y el cine romántico, pastelero, ha dulcificado con tanto brío estas pruebas que muchos se lanzan sin red. Luego se divorcian, claro, y anda guerreando hasta la eternidad por las pensiones alimenticias, las custodias compartidas o no y el reparto de las vacaciones de unos críos condenados a sujetar una maleta. Nadie les obligó al matrimonio o a la paternidad, fue su decisión y deben acarrear con las consecuencias. Por supuesto existe una segunda oportunidad, y una tercera, y una cuarta si me apuran... pero las decisiones de alto voltaje, por llamarlas de alguna manera, exigen dura penitencia porque a lo mejor se cruzó el punto de no retorno. Algunos de los que marcharon fieros para luchar en el bando de las fanáticas y decapitadoras fuerzas del ISIS desean regresar tras la derrota a la confortable existencia de los países que les alimentaron y les instruyeron. Poseer pasaporte de la Unión Europea o de los USA les concede, en principio, el derecho al retorno, pero Inglaterra y los USA ya les han dicho que no, gracias. La vida, en efecto, no es un videojuego y conviene apechugar con las decisiones.