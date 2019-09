Regla de esfuerzo

En 'A propósito de Henry', Harrison Ford alecciona a su hija sobre el valor del esfuerzo. Es lo único positivo del tipo antes de que le den el tiro. El US Open ha multado a Carla Suárez con 40.000 dólares por falta de esfuerzo. Aplican la First Round Performance Rule que rige desde el año pasado. Es decir, no estás para jugar (normalmente por lesión) pero lo haces aunque tengas que abandonar en el primer set y te embolsas lo previsto sólo por participar el primer partido. Se investiga médicamente tu situación y multazo. 40.000 es un dineral, pero todavía le sale a cuenta. El premio es de 58.000. Carla ha apelado la sanción. Que respeta la competición, el juego limpio y el esfuerzo pleno. ¿Se imaginan qué multazo en el Alemania-Austria del Mundial 82? El tenis no es sólo un deporte de damas y caballeros, Kyrgios aparte, es un deporte serio. Y esta norma debería ser adoptada en el Congreso, el Senado y cualquier gandulería remunerada.