UN REGATE INESPERADO DE LA GLORIA

Recreamos figuras, y a veces los datos estadísticos, o la tendencia a considerar mágico lo que se mide en títulos o lo que pasó anteayer, nos arrebata la memoria justa de lo que determinados jugadores supusieron para la historia del Valencia. Como si quedarse entre nosotros fuera una excusa para el olvido. La gloria hace regates inesperados. No fichar a Pelé y el accidente de Walter trajeron a Waldo a Mestalla. Los goles en el partido con el Fluminense, con recaudación para la familia de Walter, provocaron el encargo a Vicente Peris para acudir a Barcelona y fichar a Waldo, máximo goleador de la historia del Fluminense y segundo goleador en la historia del Valencia, solo detrás de Mundo. Con sus diez temporadas refleja el equilibrio y la garra que poseía aquel Valencia de la década de los 60 y que para mí es el de la Copa de 1967. Ese título nos unía a los títulos de la Copa de Ferias, y contribuyó a insistir en que hablar del Valencia campeón no era una licencia literaria de las letras de los himnos, sino una realidad que se encarnaba en Mestalla cada cierto tiempo por jugadores como Waldo. Aquel Valencia, con el blanco de las fotos de Finezas fue el Valencia de mi padre, el equipo que lo tenía todo, talento, fuerza, equilibrio y genio. Aun hoy recuerdo descripciones de mis mayores que eran de Guillot por el Don Bosco de los Salesianos, mi colegio. La única historia real de los derbis contra el Levante UD está en aquellos duelos entre Waldo y Wanderlei, los dos hermanos. No había asomo de duda. Me lo contaron. Tenía un año escaso. Septiembre de 1963. Por la noche, contra el Levante, Fluminense contra Vasco de Gama. Waldo contra Wanderlei. Valencia contra Levante. No hubo caso. 3 goles de Guillot. Ganó el Don Bosco. Guillot y Waldo. Gracias a ellos recupero la memoria de mi padre.