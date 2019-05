REGALOS PARA MAMÁ Un vestido podrá ser cosido de nuevo pero nosotros no volveremos a tener cinco años ni a mirar a mamá como lo hicimos cuando le dimos nuestro primer dibujo MARÍA JOSÉ POU Sábado, 4 mayo 2019, 10:55

Hace poco, al revisar trastos de la casa de mi madre que aún no había querido mirar, encontré una carpeta. No la había visto nunca y mi sorpresa fue que, al abrirla, me topé con dibujos que no reconocía en absoluto pero iban identificados con mi nombre. Eran mis primeros dibujos. Por eso no los recordaba. Cuatro rayas, un sol muy amarillo y unas nubes aborregadas sobre una casa incapaz de tenerse en pie. Mi madre había guardado como un tesoro los dibujos que hacía en lo que entonces se llamaba 'Preescolar'. Y tanto lo había conservado que yo jamás lo vi en su casa mientras vivió.

Junto a ellos, había algunas manualidades, en las que mi intervención era claramente escasa, con la referencia del Día de la Madre. Se trataba de los primeros regalos que hacíamos para mamá. El más curioso era una cara de Charlot hecha con sellos. Si ahora lo publico en Instagram, me fusilan por facha porque ¡los sellos eran todos de Franco! Cosas de los primeros 70. Ahora lo miro y veo que es algo feísimo y no solo por la exaltación franquista. Es lo que sucede con la mayoría de 'regalos' que hacíamos en el cole a esas edades tan tiernas. Sin embargo, para las madres son obsequios tan preciosos que hasta lo guardan con celo en un baúl de la casa familiar, a resguardo de posibles ladrones, como si fueran las joyas más valiosas de la bisabuela.

Para ellas, posiblemente, no habrá regalo que supere nuestro primer dibujo dedicado «a mamá». No importa el precio de ese reloj tan caro, ese abrigo tan exclusivo o ese collar tan imponente. Nuestro dibujo torpe, horrible e inexpresivo tiene detrás una escena que solo olvidarán si el maldito Alzhéimer se lo impone. Es lo que sucede con las vivencias respecto a los objetos y la razón por la que algunos proponen regalar 'experiencias' y no tanto cosas materiales. También es lo que explica que guarden esos feos dibujos como oro en paño. Lo valioso no es la imagen sino el recuerdo. Es lo mismo que ocurre con los objetos de la casa de nuestros padres que nos resistimos a tirar. Nos aferramos no a los trastos por los que no nos darían ni un euro sino a la vida que está asociada a ellos y la emoción que genera rememorarla. Nuestros dibujos en forma de cuatro rayas o nuestras chapuceras manualidades de críos les hablan de nuestras caritas llegando a casa con la hoja arrugada en la mano y la ilusión de darle a mamá 'su regalo'. Unos regalos que jamás se repetirán y que nadie tiene, por mucho que las demás mamás y los demás papás reciban otro parecido. Cada uno es único. Es la alta costura del corazón, el intento por dar lo mejor de uno mismo en una obra pensada y creada solo para ellas. Eso es lo que les hace guardarlo con más cuidado que el mejor de sus vestidos de Valentino. Un vestido podrá ser cosido de nuevo con el mismo patrón pero nosotros no volveremos a tener cinco años ni a mirar a mamá como lo hicimos cuando le dimos nuestro primer dibujo.