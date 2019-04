¿Para cuándo una reforma de la política?

Desde que hace cuarenta y dos años fuimos convocados a votar libremente por primera vez, hemos sido invitados a varias jornadas de reflexión. Hemos tomado decisiones, más o menos acertadas, y los administradores de nuestros sufragios han gestionado la voluntad popular como han creído y querido. Justo es reconocer que nuestro país ha evolucionado considerablemente en conquistas sociales, bienestar y derechos. En materia legislativa hoy estamos en un país infinitamente mejor. Más justo, comprometido, solidario, solvente y moderno.

Pero curiosamente, en estos más de cuatro lustros de reformas, contrarreformas y malabarismos varios, ninguna se ha hecho para refundar la política. Solo han asomado cuatro versos sueltos que no han llegado a ninguna parte. El mundo evoluciona a la velocidad de la luz pero los políticos y la política siguen en Atapuerca. Luego hay quienes se sorprenden de la falta de sintonía con el pueblo llano. El descrédito del oficio de político es tan alto, que alguien debería tener el suficiente empuje para plantarse y decir «señores o cambiamos o esto se acaba».

Son tantos los privilegios de la clase política que el votante medio jamás se sentirá identificado. Son sindicatos y empresarios a la vez, ahí es nada. Ellos se ponen el sueldo y los complementos y nadie les limita. Mientras la gente no tiene acceso a una vivienda digna, y si la tiene no la puede pagar. Mientras los ciudadanos no pueden con los impuestos, ni con los gastos de luz, agua, teléfono, libros de texto, combustible, dentista, guarderías, autónomos, etc., sus señorías no pasan ninguna pena. Mientras el SMI es de novecientos euros y el de los políticos parte de tres mil. Mientras cualquier trabajador tiene que competir en méritos, capacidad y formación con otros currantes, sus señorías pueden ser ministros con solo la ESO o la EGB.

Y lo peor, es que esto no tiene visos de mejorar. Porque ninguno, ni de derechas ni de izquierdas, quiere terminar con la bicoca de tener tantos privilegios. Cuarenta y dos años para esto. Qué pena de ocasiones perdidas.

La gente ya está harta de sentirse de segunda categoría. No debemos olvidar que los que viajan en primera lo son gracias a los que viajan en tercera. Como en el Titanic. Los partidos políticos son una empresa cualquiera sobre el papel, pero en la práctica es todo lo contrario. Nuestro voto les da cuatro años de indulgencia. ¿Va en serio? El resto de los mortales renueva de seis en seis meses y con suerte. Ellos no.

¿Quién da un paso adelante y termina con los aforamientos, los servicios tecnológicos gratis, los viajes, derechos a secretarias, escoltas y personal auxiliar? Abrir ese melón no le interesa a ningún partido. Y por eso no se cambia nada. Aunque el artículo 14 de nuestra Constitución diga que los españoles somos iguales, no es verdad. Los concejales, senadores y diputados juegan en otra liga.