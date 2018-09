Reequilibrar

Hace dos números hubo una gran entrevista en 'Mujer hoy' a la escritora Caitlin Moran. Con respecto al feminismo, recordaba la importancia de las mujeres jóvenes en el activismo on line, «porque las redes son su territorio». Pero en la siguiente fase se necesitan mujeres mayores que sepan de legislación, que hayan militado, que sepan presionar a las instituciones. Señala que el activismo en internet es demasiado puritano, así que cuando una de «esas mujeres interesantes y maduras dice algo problemático, acaba siendo arrastrada». No da nombres pero me acuerdo de Margaret Atwood escribiendo que el #MeToo era un síntoma de un sistema judicial roto, una nueva herramienta porque no se confiaba en las instituciones. «Pero, ¿qué sigue?» La pusieron verde. Carmen Calvo es mayor pero su puritanismo feminista es de jovenzuela. «Tener una mirada reequilibradora no es una opción, es una obligación». No sé, creo que las bizcas son ella y las chicas.