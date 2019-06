Qué pena das. ¿Cómo puedes ir con el patético de Albert Rivera? A mí me daría vergüenza...». Comentarios como este, y otros peores, ha recibido Malú en su cuenta de Instagram. O sea, lo normal. Porque en el planeta existen dos lugares esenciales por los que se puede navegar (los océanos e internet), y los dos están repletos de basura. Los residuos del mar los han empezado a retirar legiones de voluntarios. Y aún así no dan abasto. Para el contaminadísimo hábitat de internet (en cuyas redes agonizan hasta la asfixia ejemplares de las mejores especies) no existe otro método de limpieza que el de cortar por lo sano. Es lo que ha hecho Bárbara Goenaga al abandonar Twitter.

La ventana por la que uno se asoma a las redes (asociales) recuerda demasiado a ese agujero por el que el payaso, en ciertas atracciones de feria, asoma la cara esperando a que le lancen una tarta. Es cuestión de tiempo. Tarde o temprano alguien con buena puntería te alcanza de lleno, te mete el merengue en el ojo y dices hasta aquí hemos llegado... A Goenaga le han cuestionado su feminismo por ser la mujer de un político de derechas. Que una feminista juzgue a otra por la ideología del hombre con el que vive es una contradicción tan enorme que se descalifica por sí misma. Pero supongo que para Goenaga ha sido la gota que colma el vaso.

A Malú le está ocurriendo algo parecido. No la critican por ella misma sino por el hombre del que (supuestamente) se ha enamorado. Como la ideología de ese señor no coincide con la de ciertos seguidores de la cantante, de pronto Malú es una pésima artista... Y hasta desafina. Hay incluso quien llega a poner en duda que la cancelación de su gira se haya debido a un problema de salud. Y luego está el caso de Irene Montero. No le afean la ideología de su pareja porque milita en lo mismo. A ella más que no dejarla vivir, no la dejan vivir bien. En cuanto atisban el menor indicio de confort en su entorno doméstico la ponen a bajar de un burro. Si lo del chalet irritaba, ahora la noticia de que ha contratado una salus (también llamada 'nurse' o nodriza) ha puesto el grito en el cielo de internet. Como diría el Quijote, el Cid o quien lo hubiera dicho, de haber nacido en estos tiempos cibernéticos: Cosas 've-redes'...