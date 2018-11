A la redacción de LAS PROVINCIAS con amapolas

La vida debe seguir. Pese a todo, la vida debe seguir. Tal es el destino de la especie elegida no sé para qué por Dios: enterrar a sus muertos, quizá no olvidarlos, pero continuar viviendo. La historia de los seres humanos no puede detenerse por más que la muerte entre y salga de escena como una perra salvaje. El jueves precisamente me llamó un amigo querido, al que con otros cientos y conmigo también la muerte dejó con el corazón en suspenso el Día de Todos los Santos, y me anunció: «He decidido dejar de llorar y abrir las ventanas para que los buenos recuerdos sustituyan a los fantasmas». Si él es capaz de no llorar más, yo debo serlo de volver a escribir. La memoria es un órgano esencial sin el que no se puede envejecer, como el páncreas o el sexo. En la memoria guardamos, tal que peregrinos, cuanto aprendemos en la carretera y a cuantos no queremos dejar atrás, por eso el que se sabe mortal nunca olvida y así tampoco se rinde. Yo soy todos los que me importan, mientras no muera no morirá ninguno de los míos. Ninguna, mejor dicho.

En Ypres, todos los días sin faltar ninguno, a las ocho de la tarde, bajo el arco de la Puerta de Menin, suenan los clarines invocando al silencio y una grabación llama por su nombre a los miles de soldados desaparecidos en la batalla del Saliente de Ypres, por si alguno todavía anduviese confundido entre la niebla y las vísceras esparcidas. Un siglo después resulta un esfuerzo inútil, pero sirve para que el sacrificio de todos aquellos jóvenes no fuera en vano, sirve para que nadie se permita olvidar. Ayer se celebró solemnemente el centenario del final de la I Guerra Mundial, una locura colectiva que dejó tantos muertos y heridos como habitantes tiene hoy España, y lo triste del caso es que ni siquiera el presidente de la República Francesa sabe a ciencia cierta qué sucedió, quiénes fueron los héroes y quién el traidor. Si la Unión Europea olvida que su razón de ser es la paz y no el Mercado Único nuestros millones de muertos inocentes dejarán de vivir. Y la guerra volverá.

En Flandes John McCrae, tras enterrar a su amigo el teniente Alex Helmer, escribió el poema que ha dado lugar a que, cada 11 de noviembre, los británicos luzcan una amapola en la solapa en homenaje a los ausentes por la Gran Guerra. Dice, más o menos: continuad nuestra lucha, tomad nuestra antorcha si no los muertos jamás descansaremos, aunque florezcan las amapolas sobre nuestras tumbas en los campos de Flandes.

Sólo aquel que en la batalla de la vida haya perdido a su camarada entenderá por qué llevo una amapola en el pecho. La lucha por la libertad de expresión y la prensa libre no puede acabarse, unos deben ocupar el lugar de otros y seguir, seguir, seguir sin descanso. No es por el dolor sino por el recuerdo que los mejores nunca mueren y que las amapolas florecen en la redacción de LAS PROVINCIAS.