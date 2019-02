El alarido arrancó de Mestalla e inundó toda la ciudad en el momento en que Rodrigo anotaba el tercer gol ante el Getafe. Hasta llegar a ese instante, un sufrimiento inhumano que había adueñado de la grada desde que, en el primer suspiro del partido, Jorge Molina hiciera la cuesta arriba del valencianismo más pronunciada pero Mestalla nunca se rinde, esperó el milagro y este terminó llegando. Como pago a la mediocridad de una temporada que parece estar saliendo de la oscuridad y como premio a un equipo que, aún sin estar en muchas ocasiones a la altura de las circunstancias, no ha bajado los brazos. Hoy conoceremos el rival de las semifinales y espero que, incluso aquellos mandatarios del club que menospreciaron el interés por la Copa del Rey abriendo una brecha sangrante entre su contabilidad y los anhelos del valencianismo, contemplen con interés la posibilidad de verse en una final que está ya tardando demasiado tiempo en llegar.

Pero la eliminatoria de cuartos no ha sido una cualquiera porque las imágenes que han dado la vuelta al mundo, ni dejan en buen lugar a los clubes, ni al fútbol español. Una batalla campal como esta no se la puede permitir nuestro fútbol. Por eso, más allá de los agravios comparativos con respecto a las sanciones del Comité de Competición -me parece una aberración que Damián Suárez, tras su actitud extremadamente violenta, se pierda sólo cuatro partidos por dos sanciones 'no graves', aunque imagino que en Getafe los verán excesivo-, creo que todas las sanciones son abiertamente insuficientes. Sinceramente esperaba un castigo ejemplar para todos los implicados en los hechos del martes y de la semana anterior en el Coliseum. Esperaba que, además del acta arbitral, el Comité abriese una investigación desde la recopilación de pruebas videográficas y de los testimonios oportunos para que quienes toman un papel protagonista en nuestro fútbol sepan que acontecimientos como estos no se pueden volver a repetir. Jugar al límite no sólo está permitido sino que yo lo reclamo para mi equipo. Las líneas rojas que marca el reglamento y la propia interpretación de la norma que en cada partido marca el árbitro validan todo aquello que suceda dentro de ellas y quiero que mi equipo vaya al límite. Pero, una vez termina el partido, se acabó la contienda. El que pierde felicita al que gana y si está muy 'caliente' se marcha al vestuario sin felicitar a nadie. El que gana celebra la victoria sin cebarse con el perdedor. Todo lo demás, las imágenes propias de otras latitudes 'futboleras', todo lo que sucedió el martes es basura y la basura conviene reciclarla para preservar el espíritu que siempre debe acompañar a una competición deportiva y con más razón cuando tiene la enorme repercusión que el fútbol de élite tiene en nuestra sociedad. Esperaba, de verdad, que la 'Nueva Federación' aprovecharía la ocasión para marcar pauta de cara al futuro y entiendo que tanto Getafe como Valencia deberían sancionar a título interno con dureza a los implicados. El salvajismo debe estar fuera de nuestro deporte.