El rechazo al ultra

MARÍA JOSÉ POU Lunes, 17 junio 2019

Para buena parte de nuestra clase política, los extremistas no habían llegado a las instituciones hasta hace media hora, justo en el momento en que aparece Vox. Ni Bildu, ni Podemos, ni ERC eran ultras en lo suyo; solo Vox lo es. Es cierto que quienes vivimos en la moderación, la contención y la empatía hacia otras opciones, o sea el centrismo, las posiciones de Vox producen incomodidad cuando no rechazo. Sin embargo, también lo hacen quienes, desde la izquierda, adoptan modos excluyentes y maximalistas, porque lo malo de la ultraderecha y de la ultraizquierda es que no aceptan los matices, los grises, las zonas de intersección. Para ellos solo hay blanco y negro, de ahí la similitud entre ambos extremos, aunque les escueza pensarlo.

Llama la atención la rapidez de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, para demonizar a Vox. Es lógico que en Europa preocupe su llegada al ayuntamiento de la capital pero no es la entrada de tropas franquistas en el Madrid republicano. Es una fuerza votada por miles de ciudadanos. Y esos son los olvidados en este asunto. Puede producirnos urticaria que la ultraderecha resurja en una Europa que la ha sufrido como pocos, pero lo que cabe preguntarse es por qué. Se pueden implantar cordones sanitarios hacia determinadas formaciones políticas pero detrás de ellas hay españoles que quieren ver a esos personajes en el poder o, como mínimo, parando los pies a quienes lo ostentan. Los cordones sanitarios, pues, son modos de acallar a una parte de la población; es ejercer censura hacia lo que piensan. Lo inteligente sería escuchar y cultivar la pedagogía a la que apelan tanto nuestros políticos cuando la cosa va mal. El auge de la ultraderecha requiere pedagogía democrática y ejemplaridad en el ejercicio del gobierno, talante de respeto y escucha y no solo mero pacto entre sordos que se reparten los cromos. A Calvo le sorprende el caso de Madrid y dice que en Europa les preocupa mientras afirma que eso no se permitiría en París o Londres. Habrá que verlo, porque nuestros vecinos no son ejemplo de tolerancia cero hacia la ultraderecha, precisamente. Es más, si sigue la tendencia lo veremos incluso en Bruselas.

El crecimiento de los extremismos es una constante con la que nos vamos a encontrar en las próximas décadas y que no puede combatirse únicamente con grandes discursos de rechazo. La labor educativa, la ejemplaridad política y la demostración de que el diálogo es el arma más poderosa para hacer crecer un entorno de paz y convivencia son tareas urgentes para extirpar la semilla de la exclusión en las próximas generaciones. De no hacerlo, lo de Vox parecerá una versión naïf de lo que puede venir en los próximos años. Y no bastará con decir que lo advertimos. Los cordones sanitarios no funcionan cuando está en juego el poder territorial, como estamos viendo. O, por resumirlo sin anestesia, cuando está en juego el poder.