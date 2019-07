Diran que costa poc raonar dels polítics, pero resulta prou cansat, perque no res bo pots traure a descarregador. I mira que ací en LAS PROVINCIAS ho documenten ben claret. Nos han passat mig any en la tria: que si són blanques, negres o napolitanes -les figues dic- pero ara és temps de bacores i el «a tu no t'ajunte» nos trau de polleguera. ¿Quàn pensaran en els pagans, més be fotuts pel gasto? Si s'encanten, en tot l'any no hauran pintat pedra, vinga barallar i tallar, sense arriscar; anem cap a vacacions etc., i quan arribe setembre estaran cansats. Per això els governants valencians van donant càrrecs i més càrrecs, colocant amics i colegues per centenes, donya Carolina torna de viage... Pero també, premiant a les escoles i mijos pancatalans, tirant de presupost unflat, porgant a punt del despropòsit i el verdader compromís: economia, ocupació i servicis, en bajoqueta. Pijor, a tall de que nos intervinguen, resulten flatoses eixes mostres d'exigència a Madrit, oferint amistat als colpistes i donant que riure a propis i estranys per la manca de trellat. Perque no hi ha pijor cego que aquell que tanca els ulls quan no li agrada lo que davant té, i ací, la major part dels polítics són d'agranar cap a fòra i consentir la despersonalisació; la manca d'estima i al remat el debilitament econòmic d'esta societat, que no sap cap a on pegar.

L'agricultura a punt de rebentar, mentres el Dr. Sánchez jaqueteja en els països d'hispanoamèrica que poden convertir en erms els nostres bancals. No sap que foren els factors de divises per a que vascs i catalinos s'industrialisaren ¿no hi ha qui ho retraga? U recorda quan totes les taronges s'exportaven i el poble ne demanava per al propi consum i cóm el ministre de tanda respongué «para eso ya está la selecta clase del rebuig». I seguim conformant-nos en el destrio, a tots els nivells.