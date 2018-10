REBELIÓN DEL AGUA

El horror que padece Mallorca, que en otros tiempos era llamada «la isla de la calma», ha sorprendido a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias cerrando un acuerdo sobre los presupuestos de 2019, que siguen pendientes de la aritmética de los votos en el Congreso. El acuerdo no ha esquivado los asuntos más importantes: la subida del salario mínimo, la política de la vivienda y la camuflada ayuda a la dependencia, pero todas las cartas están boca abajo para que nadie sepa si están marcadas y todo resulte más emocionante incluso para los jugadores. ¿Se puede ultimar un pacto para los presupuestos sabiendo que no es el último? Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, uno de cada cuatro españoles, incluidos los catalanes que no quieren serlo, tendrá más de 65 años dentro de tres lustros, que ahora duran menos que los años. No sólo serán más viejos, sino que estarán más solos y el agua pasada seguirá moviendo su molino.

Eso que llaman «esperanza de vida» ha subido mucho o quizá sea porque a lo que así llamamos ha corrido más deprisa. Los ancianos de ahora no aspiramos a vivir siempre y nos conformamos con estar vivos al día siguiente, que no es mucho pedir. Según los cálculos más solventes, una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años dentro de tres lustros, que es una edad muy lustrosa. Ya le habrá dado tiempo al Vaticano para evitar que el segundo entierro del general no sea en la horrorosa catedral madrileña de La Almudena, que es un lugar ideal tanto para el encuentro como para el desencuentro. Eso lo decidirá el tiempo, que siempre está callado mientras pasa, decidiendo si se queda o si se va.