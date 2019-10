REBAJAR TENSIÓN

En el fútbol damos demasiada importancia a los entrenadores cuando es un juego casi exclusivo de los futbolistas. Como al sistema. Tanto marear con el 3-5-1, el 4-4-2 o mejor el 4-3-3 y luego resulta que, según Celades, el sistema no es importante... y acto seguido gana en San Mamés. Los misters (ahora les llaman así en plan colega; luego serán 'couches', que aún suena mejor) son quienes equilibran un vestuario, motivan a los jugadores y dan la cara por el equipo. Poco más pueden hacer. Si, por ejemplo, el gol de Roger ante Osasuna hubiera subido al marcador, el Levante tendría ahora diez puntos y todos tan contentos alabando al equipo. En el azar no interviene el técnico. El árbitro sí. Y más si se llama Soto Grado y vive cerca de Pamplona. El fútbol también es un estado de ánimo, de optimismo y confianza de quienes corren detrás del balón. Y es el director de esa orquesta quien tiene que transmitirles esa ilusión para que suene bien. Por eso hace falta serenidad, cierta visión a medio plazo y un poco de calma en las críticas desaforadas de algunos sectores hacia el banquillo. Esos ataques del entorno todavía en la jornada siete están llegando a afectar a Paco López que ahora cree ser Zinedine Zidane (por la presión que recibe no por el aspecto liso). El de Silla, según parece, se siente agobiado por la exigencia -la misma que ZZ, dice- y trata de espolsarse obligaciones en plan «no somos el Madrid». Le falta relativizar, como el ínclito Carlos Simón (ascenso a 2ª en la 95-96) quien respondía que la única presión que sentía era cuando su mujer «se le ponía encima». O el de Mourinho con su «presión es la que tiene la gente pobre del mundo intentando llevar comida cada día a sus hijos».

Lo del nerviosismo por el «ecosistema» es muy relativo. Y más en la familia granota, donde todos nos conocemos y sabemos que el técnico está dando lo mejor de sí mismo para intentar hacer rendir la plantilla. Depende más bien del carácter de cada uno. Del cómo te afecte el runrún de la grada. A nadie se le escapa que, en estos momentos de inicio de travesía, conviene construir, no destruir. Dejar trabajar, rebajar la tensión y los decibelios en torno a las cuestionadas decisiones del entrenador porque le afecta negativamente, no le resulta indiferente y su fracaso equivale al fracaso del Levante.

Pero el aficionado siempre es libre de expresar sus opiniones. Por eso, Paco López necesita -por su propio bien- hacer autocrítica, sí, pero también oídos sordos y cambiar esa actitud derrotista, victimista, de agobio a la defensiva, de los últimos tiempos. Como dijo el mítico entrenador de béisbol americano, Tommy Lasorda «cuando empiezas a pensar en la presión, es porque has comenzado a pensar en el fracaso». O no.