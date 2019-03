Real Monasterio de Nuestra Señora del Carmen

En el año 1238 llegaba el Rey Jaime I a Balansiya, la ciudad recién conquistada a los árabes, sin que hubiera mediado batalla y previa capitulación del entonces Rey de la Taifa, Zayyán. Acompañaban al Rey cristiano diversas órdenes religiosas que le habían dado su apoyo espiritual y económico durante la conquista. Jaime I comenzó enseguida, respondiendo a sus objetivos como Rey cristiano, una política de creación de iglesias y conventos que transformaron la ciudad, por siglos agarena, en una ciudad cristiana y cambiando con ello el paisaje de minaretes por otro de torres campanarios.

En el año 1281 el Rey Pedro III concedió a los Carmelitas de la Antigua Observancia el privilegio para que compraran unos terrenos en el barrio de Roteros donde erigir su primer monasterio en la ciudad de Valencia. El Rey Jaime II, en 1292, les concedió una nueva licencia para que pudieran anexionar al monasterio unos terrenos que interferían la prosecución de las obras que necesitaban realizar. En el conjunto monumental destacaban el refectorio, la sala capitular, la primitiva iglesia y el claustro gótico de clara inspiración cisterciense, al que se le añadió después, ya en el siglo XVI, el claustro renacentista.

La Ley de desamortización de 1837 dispuso que parte del convento fuera destinado a albergar las obras de arte que habían pertenecido a las órdenes monásticas suprimidas, pasando a ser el Museo de Pinturas de Valencia. Años mas tarde se traslado a él la Academia de Artes de San Carlos, que portaba con ella una importante colección de cuadros. En 1946, el Museo y la Academia fueron trasladados a otro convento desamortizado, el san Pio V, quedando el antiguo convento del Carmen para uso exclusivo de la Escuela de Bellas Artes por cuyas aulas pasaron los mejores artistas valencianos de los siglos XIX y XX: Francisco Domínguez, Ignacio Pinazo, Joaquín Sorolla, los Benlliure y muchos otros.

Declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1983 es hoy el Centre del Carme, siendo también sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Es un monasterio con la belleza indiscutible del gótico, con un claustro de lineas puras que comunica con el claustro renacentista a través de un espacio que cubre una bóveda vahida. Un, al menos aparente abandono, de este claustro renacentista, le confiere un aire romántico propicio para la ensoñación.

La iglesia, que durante mucho tiempo perteneció al monasterio, tiene una fachada, recayente a la plaza del Carmen que es una de las mejores fachadas retablo manieristas levantadas en Valencia. Construida en su primera fase por el fraile arquitecto Gaspar de Sent Martí que en 1591 había profesado como carmelita. A su muerte continuaron su ejecución los arquitectos barrocos Juan Bautista Viñes y José Bonet.

A la derecha de esta portada está la capilla que sustituyó a la iglesia de la Santa Cruz cuando ésta fue destruida por un incendio y en la que durante trescientos años habían estado, según fue su deseo expreso, los restos del pintor Juan de Juanes. De ella pasaron, parece que con carácter definitivo, a la capilla de los Reyes del convento de Santo Domingo.

El Real Monasterio de Nuestra Señora del Carmen tiene una gran importancia en el contexto urbano de Valencia, da nombre a uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, un barrio que creció entre las dos murallas, la musulmana y la cristiana, que fue huerta, arrabal y refugio musulmán, burdel, asentamiento gremial, hogar de aristócratas y de conventos y hoy es un espacio de ocio privilegiado para los que desean compartir ratos de agradable convivencia.

Recientemente hemos sabido que sus espacios cargados de la mejor historia, donde el arte ha tenido un lugar adecuado para encontrarse con los ciudadanos que lo aman, ven sus nobles paredes cubiertas con grafitis. Dice uno de sus autores que «la gente que lo ha visto antes en la calle ahora lo ve dentro de un museo». ¿Se han parado a pensar que una gran mayoría preferimos seguir viéndolo en la calle, sobre paredes que no tienen un mejor destino? ¿Le importa esto al menos al Sr. Marzà o sigue siendo el sectario de «hago lo que yo quiero porque yo lo quiero»?

No, Sr. Marzà, el Real Monasterio de Nuestra Señora del Carmen, presente en nuestra ciudad desde los tiempos lejanos de Pedro III, merece algo mejor que convertirlo en una estación de metro con los vagones aparcados. Seguro que los grafitis que hoy empañan la belleza de sus paredes pueden encontrar un lugar mas apropiado donde su exposición sea la adecuada y no moleste a nadie. Estoy segura de que habrá ciudadanos que disfruten con esa manifestación pictórica, hay gustos para todos, pero de lo que estoy completamente segura es de que ese no es el lugar adecuado y los valencianos, todos, merecemos su respeto como representante político de la cultura que es de todos.

Valencia es desde hace siglos, desde su Siglo de Oro Valenciano el lugar donde han brillado con su máximo esplendor el arte, la literatura, la arquitectura, la mejor historia, que posee un patrimonio histórico.artístico verdaderamente insuperable y envidiable. Es un tesoro que no queremos que nadie dilapide.

Queremos que el « angelot del Carmen» siga formando parte del 'skyline' de nuestra Valencia, que el monasterio sea el mismo que seguramente habría amado el gran Juan de Juanes y sobre todo siga acogiendo muestras de arte indiscutible y no transgresor para que todos podamos seguir disfrutándolo. El monasterio y los valencianos merecemos al menos ese respeto.