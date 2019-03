Entrar en un ascensor y hablar del tiempo es un lugar común, pero a estas alturas resulta más grato que conversar con un vecino, que adopta súbitamente la actitud (y la posesión de la verdad absoluta) de algunos tertulianos de la Sexta, sobre las elecciones, los neandertales, las manadas... En los minutos que dura el viaje en el elevador no se puede profundizar sobre ningún tema, ¡ni ganas!. Puestos a hablar con desconocidos, estaría bien hacerlo de novelas, películas o canciones, pero lamentablemente no suele suceder así. La actualidad ha colonizado la realidad. La actualidad son las noticias sobre banderas en los balcones, políticos con palabrería insultante e informes de macroeconomía. La realidad es el dinero que tienes disponible en la cuenta corriente, las palabras bonitas (escritas en whatsapp y con emoticonos) de tu marido, madre o hijo, y retirar el cactus muerto de la terraza. Que la actualidad arbórea no nos impida ver el bosque de lo real.