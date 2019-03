Razones humanitarias La veo sola, sin ayuda alguna, con el peso de sentirse fracasada, resignada ante un destino inclemente VICENTE GARRIDO Viernes, 1 marzo 2019, 09:27

El problema fundamental que trajo a la luz el llamado 'caníbal de Ventas' no es el del crimen atroz y «cómo es posible que alguien pueda matar a su madre y comérsela», sino el de los padres que son vejados y atacados por sus hijos. ¿Repararon en esta noticia? Apareció el 14 de febrero: «Un padre mallorquín ha reclamado a la Justicia que le retire la patria potestad de sus dos hijos menores de edad alegando que tienen un comportamiento inaceptable, amenazándole de muerte, consumiendo drogas y ausentándose del colegio». Este hombre, desesperado, que además padece una enfermedad que le impide trabajar, pidió que se extinguiera su responsabilidad paternal por «razones humanitarias». La madre no quiere saber nada de los hijos; los menores viven con su abuela, a la que supongo en estado de depresión.

La justicia no avaló su petición, y le ha contestado que los hijos que uno tiene se los tiene que comer con patatas, aunque el guiso no le guste, algo que se entiende... hasta cierto punto, porque que los padres tengamos el deber sagrado de atender a nuestros hijos no significa que en todos los casos podamos enderezar todos los árboles torcidos. La ausencia de ayuda de la administración en todos estos casos es flagrante y lamentable: los padres que son víctimas de sus hijos no interesan a nadie. Detrás de esto está la creencia acientífica de que todo hijo descarriado es producto de unos malos padres y la saturación de los servicios de familia e infancia que no dan abasto con los casos cotidianos a los que se enfrentan.

La ciencia no se ajusta a los estándares de lo políticamente correcto. Hay padres (muchas madres viviendo sin pareja) que tienen hijos muy difíciles, y que precisarían desde que sus hijos son pequeños una atención especializada para poder educarlos. Un Estado avanzado no hace generalizaciones de brocha gorda: es claro que muchos niños reciben malos tratos y han de ser atención preferente del sistema social, como lo es que, por desgracia, muchos padres son responsables de tener hijos sin tener ninguna cualificación al respecto. Pero esto no invalida la afirmación anterior: algunos niños son un desafío brutal para ser educados, y unos padres 'normales' no pueden hacerse con ellos sin ser asistidos.

Me imagino a la madre del caníbal recibiendo palizas una y otra vez, entre rap y rap que este joven de 26 colgaba en las redes sociales, tomando drogas. La veo sola, sin ayuda alguna, con el peso de sentirse fracasada, con su otro hijo desaparecido del hogar, resignada ante un destino inclemente. Tenía una orden de protección, pero ¿cómo escapar de él? ¿Quién de verdad podría decretar un tratamiento obligatorio para su hijo y protegerla de forma efectiva? Sabía que esto era una quimera, así que esperó a que llegara el día fatal. Que acabara como comida para su hijo y su perro poco le podía importar.