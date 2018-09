El legado que los padres debemos dejar a los hijos consiste en compartir experiencias relacionales y, si se producen en un entorno cercano al medio rural y a la naturaleza, los resultados son aún más beneficiosos. Esta es la razón por la que cada fin de semana disfrutamos de agotadoras jornadas de pesca, setas, nieve, o libro en mano, excursiones buscando aves, flores, minerales, huellas...

El tiempo pasa, los niños se hacen mayores, y llega un momento donde cada uno elige libremente su misión, y antes de que llegara el inevitable suceso, cedimos a la demanda del perrito, pero no de uno cualquiera, porque debía ser pequeño, ágil y curioso. Nos pusimos a estudiar, encontrando la respuesta en casa.

El 'gos rater valencià', también conocido como 'rateret', o 'fusterrieret' por su procedencia de los terriers ingleses, es la raza autóctona valenciana por excelencia, y como su nombre indica, tiene especial querencia por la caza de roedores de todo tipo.

Nos contó su criador que estos animales tenían trato preferente por los agricultores valencianos, acompañando siempre a su dueño arriba del carro o la bicicleta, y que al entrar al bancal de naranjos, siempre quedaba vigilante, avisándole con ladridos ante cualquier incursión extraña.

Nos describió un paisaje tradicional que consideraba casi exclusivo de Castellón y Valencia, según nos dijo, con Alicante como el eslabón perdido de esta simpática raza. Le dije que me extrañaba, porque en mi lejano recuerdo infantil reconocía esa misma estampa en los labradores de Dénia. Me puse a investigar, y le envié un par de fotos de 1920 con etiquetas de naranjas y el 'fusterrier'. Pregunté también a varios amigos, confirmado rápido su presencia en nuestra comarca, hasta el tío Antoniet me dijo: «Yo mismo tuve cinco a la vez».

Puede que en nuestra ajetreada vida no ha lugar al fascinante mundo de los cánidos, pero la reivindicación era intensa, casi un motín infantil, y ahora que Loilo forma parte de la familia, seguro que juntos crecerán mejor.