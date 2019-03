Una rata repugnante y gorda se atascó en una alcantarilla alemana. Según una foto de Associated Press, quedó pillada en una rejilla de Bentheim. Bomberos voluntarios y miembros de una organización de rescate animal resolvieron el trágico asunto. Salvándola. A falta de un arma de fuego, yo le habría dado de palos, como Lola Gaos en 'Furtivos'. Y ya le dieron lo suyo a Borau por la escena. Pero, demonios, que no es un perro o un lobo, es una rata. ¿De verdad hay que rescatar una rata asquerosa? 'Tendido cero' (o sea, TVE) ha tenido que pedir perdón porque en un reportaje sobre una ganadera se dijeron cosas como «Tanto tonto nuevo que hay en el ecologismo de ciudad» o «un charlatán de asfalto metido a verde». Y un señor ecologista se molestó. El Pacma ha conseguido, gracias al Tribunal Superior de Justicia castellanoleonés, paralizar la caza en Castilla León. Cómo echamos de menos a Miguel Delibes, que está muerto. La rata creo que no.