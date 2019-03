Pululaba un Fulano tirando a pelma en torno a la pandilla. Usaba siempre chaleco sin mangas (estilo Monedero), camisas floreadas, grasienta coleta y un par de aros taladrando sus lóbulos. Un amigo acuñó una sentencia que hizo fortuna: «Con Fulano la rumba está salvada». Parafraseando esta máxima digna de Pascal, bien podríamos decir respecto a Rufián: «Con Rufián el espectáculo está salvado».

Su intervención en el juicio que entretiene nuestras morigeradas jornadas aporta precisamente eso, el habitual plus de espectáculo con su rol de matón entre meláncolico y cursi. A la interrogadora, tras explicarle sus militancias frikis, le espetó lo de «con ver usted la tele» para certificar su condición de diputado. La tele, aunque este diputado pegado a una impresora no lo crea, no la contempla el universo entero. Algunos se limitan a zampar películas y series vía plataforma, renunciando al griterío de colores que suele acompañar la programación de las cadenas generalistas. Para nutrirse de información basta con la prensa y la radio, aunque, desde luego, resulta difícil escapar a las infinitas tontadas de Rufían y gracias a ellas ha encontrado una repercusión formidable. Pero Rufián, en efecto, no sólo es un hijo de la tele, sino también un producto televisivo, de ahí su indigencia intelectual. Las redes provocan el chispazo inicial, pero las apariciones televisivas otorgan la consagración del personaje. Por cierto que, las malas novelas que escalan en las listas de las ventas o los productos de artificio y milagro de brasero, lucen a veces la leyenda de «anunciado en TV» para darle cierto marchamo de calidad entre la masa de pensamiento raquítico. Naturalmente es justo lo contrario: conviene huir de esos chismes. Rufián, en su tarjeta de visita debería de escribir lo de «diputado anunciado en TV».