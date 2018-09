Los que hemos nacido y vivido en el Noroeste, conocemos muy bien el estilo de Rajoy. Los ritmos lentos y vagarosos, la bruma metida hasta el tuétano de las ideas y los sentimientos. Los bosques y una notable dificultad -o simple astucia- para alcanzar la nitidez. Es un modo de estar en el mundo. Sabio y antiguo, precavido y lejano. Rajoy viene de ese estilo, como también vinieron tantos grandes escritores nacidos en aquel cuadrante. Es una música de las palabras, es un modo de andar por la vida. Es una distancia que se pone entre la persona y las cosas. No es un propósito, es casi un destino. Rajoy viene de ahí, como también venía Torrente Ballester, por hablar de un gran escritor de la niebla y el talento. O Álvaro Cunqueiro, el maestro máximo de la literatura gallega. Y también envuelto en brumas. Brétemas, en aquel idioma.

De ese magma salió Rajoy. Voluntarioso, inteligente, registrador de la propiedad con solo 23 años. Un fruto muy acendrado de la clase media-alta funcionarial. El reino de los notarios y sus hijos, tantas veces notarios, la cultura familiar de los registradores, de los magistrados, de la gente bien de toda la vida. Pero a Rajoy, además, le picó el veneno de la política, en la que se midió desde muy joven. Su recorrido es muy largo, y lo coronó en 2011 cuando llegó a la Moncloa. Lo que el atentado del 11-M le había hurtado, a él y a su partido. Volvió y estuvo casi siete años, muy poco menos que su antecesor Zapatero. Pero así como ZP hizo una gestión novedosa, plagada de dignos aciertos y de históricos errores, Rajoy prefirió la bruma. Continuó en ella casi siempre, y eso que había estudiado, en la adolescencia, en la fría y luminosa ciudad de León, justo en el mismo colegio del que sería después alumno Zapatero. Casualidades de la vida.

Su gran mérito fue arreglar los muchos desaguisados económicos que le dejó ZP, y que fueron hijos, sobre todo, de la crisis brutal que se vivió en todo Occidente. Porque los primeros años del leonés habían sido también de mucho crecimiento. Luego vino el caos y del caos de la previsible intervención europea nos salvó Rajoy y su política tributaria, que aunque resultó abrasiva, terminó dando resultados.

Rajoy deja bastante poco, contabilidad aparte. No deja discurso, no deja ideas, no deja imágenes que puedan perdurar. Deja niebla funcionarial. Cuentas aseadas y la lectura de la prensa deportiva. Sin olvidar la aplicación, demasiado premiosa, del artículo 155. Y, lo peor de todos, deja su pasotismo ante la bárbara corrupción en la que cayó su partido. Eso sí, nadie le podrá negar que fue un gran parlamentario. El mejor del Congreso desde que se fue Felipe González. Ahí sí alcanzó la brillantez que escondía. Incluso la claridad. Pero ahora, en su adiós, sus grandes intervenciones en la Carrera de San Jerónimo, también se adentran, raudamente, en la niebla.