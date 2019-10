El presentador de los informativos de Àpunt saluda al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y le pregunta sobre la última hora de la catástrofe provocada en su ciudad por la gota fría; lo hace en un perfecto 'valenciano' normalizado. El primer edil orcelitano hace como que no entiende la pregunta y fuerza al periodista a cambiar -a desgana- al castellano para continuar la conversación. El Ragnarok valenciano se desata. La tierra se abre entre quejidos y una gran nube de polvo dejando a la vista la terrible faz del averno. Sólo aquellas almas puras que estén en posesión como mínimo del certificado C1 -antiguo mitjà- de la Junta Qualificadora de Coneiximents en Valencià (sic) se salvarán del fuego eterno; los del A1, A2, B1 y B2, de cabeza al purgatorio.

No, no es cierto, no sucedió absolutamente nada; la vida continuó y los oriolanos siguieron a lo suyo: recoger el barro acumulado y amontonar sus enseres ya inservibles sin tregua para el lamento. Unas semanas después, sería derribada una alquería en Alboraya con la oposición de unos sollozantes e histéricos activistas muy comprometidos con la huerta, el ecosistema ¿y con el barrio del Cabañal? que no fueron vistos días antes por la Vega Baja pala en mano y espíritu solidario con «les comarques del sud del País Valencià».

El unilingüismo en catalán es un viejo anhelo del fusterianismo de empaque, el del conseller Vicent Marzà. La invertebración lingüística del antiguo Reino siempre ha sido un dolor de cabeza para aquellos que ahorman un «país» que encaje en su Arcadia, pero no llegarán a tiempo en sus atropelladas maniobras. Estos moniatos lo que conseguirán con la continua tensión social que provocan será el hito definitivo: quebrar y fragmentar territorialmente una región que ha sobrevivido indivisible, centuria tras centuria, a guerras, invasiones, pestes y hambrunas. En la Valencia castellana y aragonesa ya resuenan en la lejanía las siete trompetas que anuncian el fin de una comunión fraternal histórica.