Racismo vegetal

A veces deberían llevar más cuidado en el Ayuntamiento. Porque toman decisiones, y dicen cosas, que dan verdadero escalofrío. Por ejemplo, cuando el concejal nacionalista del servicio de Dehesa y Albufera, llevado de un intenso afán autóctono, anuncia que el año pasado fueron «erradicadas» treinta y seis toneladas de plantas alóctonas, a mí me da un no sé qué.

Alóctono, reflexiono, quiere decir extranjero, venido de fuera, exterior. Y el ecologismo extremado dice que eso es malísimo para nuestros montes y parques. Es decir, que Dios hizo las cosas como las hizo -aquí los eucaliptus, aquí los chinos, aquí los aloes, aquí los arios, aquí las cañas, aquí los semitas- y no debe estar en la mano del hombre mezclarse y moverse, cambiar de sitio, hacer pruebas, conectar sexos, jugar con Mendel, tener mestizos, y sobre todo plantar uña de gato en las dunas del Saler. Es lo más terrible, es lo pernicioso: el 'carpobrutus', admirable porque es capaz de vivir solo del rocío y el aroma del mar, es en realidad un invasor inquietante, un malvado que se beneficia del romero y la manzanilla; que logra colarse en el ambulatorio por delante del tomillo...

El año pasado se cargaron 36 toneladas de plantas alóctonas solo en la Devesa. En busca, dice el departamento forestal que apadrina el señor Campillo, de fomentar la «biodiversidad nativa». Las plantas serán las de la tribu y sus pistilos fecundarán solo con pólenes nativos. Así le va al nopal y al cotiledón, a la yuca y al periquito... Se están arrancando de cuajo. Por eso se advierte al vecindario que no contribuya a la promiscuidad vegetal, que no ponga en jardines y macetas arantos o serecios; y que mucho menos se les ocurra hacer gracietas con esa pitera que siempre hemos tenido por buena y resistente, porque es un mal bicho.

El Ayuntamiento, que nos educa sobre el buen circular, también nos acompaña a la hora de discriminar plantas, usar vegetales con garantía de cristiano viejo. Así es que como dice mi compadre Lladró con tanto tino, vamos a mirar con recelo esas naranjas que vinieron de Oriente, le pondremos cautela a las palmeras importadas y erradicaremos, claro, el tomate y la patata, traídos del otro lado del mar. El racismo vegetal, esa xenofobia verde que el municipio propicia, se tiene que imponer. Y ya tiene como víctimas a las propias cañas, que tampoco son de casa por más que lo ignoremos.

Una cosa, sin embargo, quiero rechazar con énfasis de la últimas manifestaciones municipales en este delirante campo. La invasión de plantas asquerosas que sufre el Saler, dice el Ayuntamiento que es «producto del frustrado proyecto urbanístico de la década de los setenta por la iniciativa popular «El Saler per al Poble». Y eso sí que no: antes de los de «El Saler per al Poble» estuvo este periódico, LAS PROVINCIAS, dando la cara y el callo en contra de la urbanización. Los ecologistas y los partidos chuparon rueda.