El martes, Donald Trump se rió de Christine Blasey Ford en un mitin. Poniendo la voz de la mujer que ha denunciado al juez Kavanaugh (candidato al Tribunal Supremo), empezó a decir, repitiendo varias preguntas, «no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo». Pero incidió en que sí se acordaba de haber tomado una cerveza. El público lo jaleaba, claro. Según un artículo reciente del 'Financial Times', el auge del populismo en EE UU, Brasil, Filipinas o Italia tiene que ver con la rabia de los hombres. Plantea que los roles de género están puestos en duda, llevando a muchos hombres a temer una pérdida de poder y estatus. Que el miedo se ve en el tono del populismo de esos países. Ahí están los éxitos de Trump, Bolsonaro, Duterte, Salvini. Y más. Lo que decía Margaret Atwood de que los hombres temen que las mujeres se rían de ellos y las mujeres de que los hombres las maten, tiene una nueva vía. Hombres votando a hombres contra las mujeres.