COSAS QUE ME QUITAN EL SUEÑO

Cataluña, para qué lo voy a negar, pero no porque me aterre la posibilidad de que España se rompa -que también- sino porque veo en ese conflicto el inicio de una tendencia imparable, el resurgimiento de los viejos nacionalismos disgregadores y fanáticos, el caldo de cultivo de violencias que parecen curadas y de repente reaparecen, como pasó en la antigua Yugoslavia, serbios contra croatas, bosnios contra serbios, todos contra todos, ajustes de cuentas que llevaban más de cuarenta años escondidos, esperando pacientemente su oportunidad.

La desaceleración económica, el eufemismo con el que decimos que el capitalismo se ha gripado otra vez y que el crecimiento indispensable para que la rueda gire y gire y todo el mecanismo funcione se ha atascado. El anuncio de que el crédito ya no va a ser tan rápido y tan sencillo de conceder, la sospecha de que las familias gastarán menos, habrá menos alegría inversora, las Administraciones públicas volverán a sacar la tijera de los recortes y el paro, ¡ay el paro!, se disparará como en los peores años de la crisis y la recesión.

El cambio climático, la deforestación, la imparable urbanización, el abandono del campo, la despoblación de la España interior, la extensión de un modelo que concentra el crecimiento y la riqueza en las ciudades y condena al olvido a un mundo rural en vías de extinción. Los mares y océanos repletos de residuos, contaminados, tóxicos, y la certeza de que a este paso la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos es, como escribió Muñoz Molina, una inmensa montaña de basura.

La insolidaridad con los más necesitados, el egoísmo de los que vivimos en la abundancia y el despilfarro, el racismo y la xenofobia, los ataques a los diferentes, el desprecio hacia los pobres, la insensibilidad con las tragedias lejanas y a veces hasta con las cercanas, el fatalismo acomodaticio del que se consuela diciendo que no hay nada que hacer y el ingenuo buenismo del que se cree que todas las soluciones están en nuestras manos.

La sociedad del móvil, los miles de millones de personas enganchados a una pantallita, hablando todo el día, mandando mensajitos, riéndose con vídeos y con memes, pendientes del aparato desde que se levantan. La incultura por sistema, la tontuna generalizada, la creciente dificultad para que la gente lea libros o artículos de 500 palabras porque todo se reduce a unos pocos caracteres, cuantos menos mejor, a imágenes y a grabaciones de apenas un minuto. El empobrecimiento del debate público, el imperio de la barra de bar elevada a categoría de tertulia, el reinado de mediocres gritones, faltones, maleducados y, encima, zoquetes.

¿Y el Valencia, no le quita el sueño?, se preguntarán. No, el Valencia no me quita el sueño. Ya no.