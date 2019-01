LA QUINIELA DE LOS GOYA La gala del cine español se celebrará el próximo sábado con dos películas como grandes favoritas, 'Campeones' y 'El Reino' RAFA MARÍ Lunes, 28 enero 2019, 09:42

Silvia Abril. La tarea de un periodista no es la de pronosticar, sino la de preguntar, informar verazmente y analizar. Pero a nadie le hace daño un augurio inofensivo. La gala de los Goya, retransmitida por RTVE, se celebrará el próximo sábado en Sevilla, con Silvia Abril y Andreu Buenafuente como presentadores. Esperemos que Silvia no caiga en la tentación de ponerse culturalmente correcta: ella, cuando más animaladas dice y hace, más divertida resulta.

Pronósticos. Aquí está mi quiniela en los principales apartados. Mejor película, 'Campeones'. Mejor director, Javier Fesser por 'Campeones'. Mejor actriz protagonista, Najwa Nimri por 'Quién te cantará'. Mejor actor protagonista, Antonio de la Torre por 'El Reino'. En los apartados llamados 'menores', casi todos los galardones se los llevarán 'Campeones' y 'El Reino' (esta última dirigida por Rodrigo Sorogoyen, cuyos dos largometrajes anteriores, 'Stockholm' y 'Que Dios nos perdone', son formidables).

Porra. No hace mucho predije que 'Campeones' ganaría este año el Oscar. Semanas después supimos que la cariñosa película de Fesser había sido descartada en la primera preselección. Un amigo se burló de mí. «Las profecías no son lo tuyo, Rappel es mucho mejor que tú». Le propuse entonces a mi amigo que hiciéramos una porra futbolística. ¿Quién ganará la Liga española esta temporada? Mi amigo dijo con aplomo: «El Barcelona». Le desafié: «La ganará el Atlético de Madrid». Nos hemos apostado una cena en un restaurante con glamur. Si gana mi amigo, se creerá más lucido que yo, cuando tan solo habrá habrá optado por lo obvio. Y con obviedades cercanas al abuso las victorias no tienen mérito.

'Mujeres en marcha'. El cine es el tema central de las jornadas culturales 'Mujeres en Marcha', asociación con sede en Alfafar (sus actividades se realizan en L'Espai d'Igualtat del Ayuntamiento de Alfafar). El programa de este año, trabajado a conciencia por Concha Prieto, comienza hoy (19 horas) con la inauguración de la muestra 'Mujer y Cine' (carteles de películas) y la actuación de la orquesta Pulso y Púa Celia Giner. Mañana martes (18.30 h.), mesa redonda sobre ese mismo tema, presentada por María Vicenta Porcar, con la participación de Josevi García Herrero (director del festival Ficticia), la actriz Luisa Gavasa y la guionista Virginia Yagüe.

Berlanga. La propuesta de 'Mujeres en Marcha' para el miércoles 30 es novedosa: 'La mujer en el cine de Berlanga', mesa redonda (18.30 horas) con Guillermina Royo-Vilanova, Rafael Maluenda (durante años magnífico director de Cinema Jove) y el vital crítico Lucas Soler. El cine de Berlanga no es feminista, incluso destila ramalazos misóginos ('¡Vivan los novios', 'Tamaño natural'), pero nadie me negará que Elvira Quintillá, Emma Penella, Amparo Soler Leal o Julia Caba Alba (la maravillosa Concheta de 'Plácido') tuvieron sus mejores papeles en películas del gran director valenciano.

Matinal. El jueves 31, a las 11 horas en el cine Lys de Valencia, 'Mujeres en Marcha' ha organizado una matinal gratuita con la proyección 'Miau', interpretada por Luisa Gavasa, que tras el pase de la película comentará la película con el público. El viernes 1 de febrero, a las 18.30 horas y de nuevo en Alfafar, mesa redonda sobre 'La mujer y su acceso a los mediometrajes y cortos', con Sara Mansanet, directora del festival 'La Cabina', y las cineastas Laura García Andreu e Inés Peris.

'Ellas son el cine'. El lunes 4, Eva Peydró, directora de la excelente revista digital 'El Hype' coordinará la mesa redonda 'Ellas son el cine', con Eva Vizcarra, Claudia Pinto y Carmen Chaves. Las jornadas finalizarán con la presentación del libro 'El cuarto disparo', de Javier Lacomba (martes 5 de febrero, 18.30 horas) y un taller de lectura sobre 'Diosas del celuloide' (jueves 7, 18.30 horas), con Marina Lomar como autora invitada.

Amor por la cultura. Estas jornadas nos hacen ver lo mucho que puede hacerse con trabajo, una buena agenda y amor por la cultura. Nuestro país tiene vida e ilusiones, aunque ciertamente también numerosos navajeros al acecho (que acabarán siendo derrotados: ¿nos jugamos una cena?).