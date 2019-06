Yo quiero ser influencer

Me pregunto qué diantres pasará por sus cabezas el primer día en que les pedimos que tiren de la 'cadena'. Piénsalo bien. ¿Cadena? ¿Qué cadena? ¿Cuánto hace que no ves una? Si dices a tu hijo que para esto o aquello sólo ha faltado el canto de un 'duro', lo más normal es que crea que te habrías ido gustoso de karaoke con Jason Momoa, y si en un arranque de erudición le hablas del 'correo' del zar, no te sorprendas de que la primera reacción sea consultar la bandeja de entrada de su e-mail, dejándoos a ti, a Verne y a Strogoff con un palmo de narices. El lenguaje corre más que nosotros y toca adaptarse a tientas, como hacía yo con aquel vinilo desde el que Juanito Valderrama lamentaba una y otra vez que su peseta ya valiera tres 'reales', paso previo a volverse majareta por la gloria de su pare. La trituradora del tiempo no se detiene y ha visto cómo el sms mordisqueaba al móvil y el whatsapp terminaba engullendo a los dos. Cualquier día nuestros jóvenes descubrirán que ese aparato que llevan entre las manos sirve para hablar con el prójimo. La llave del futuro es inventar algo de apariencia inofensiva, inocularlo en la sociedad hasta hacerlo necesario y a partir de entonces convertirlo en sacacuartos. El último ejemplo, instagram. Primero nos engatusó con sus fotos, qué monada, luego encumbró a una nueva estirpe, la de los influencers, y ahora que nos tiene atrapados los transforma en agentes comerciales que meterán en el armario de nuestros chavales todo aquello que les dé la gana, hábilmente manejados por las grandes marcas y una corte de representantes que los lleva de acá para allá como a futbolistas de élite. Un cebo de cinco mil millones de dólares anuales para Adam Mosseri y su ejército de influencers. Cómo se me ocurriría aconsejar a mi hijo que estudiara una doble licenciatura que lo mantendrá una década enfangado, en lugar de orientarlo hacia el dinero fácil y el éxito social. Habrase visto, con la planta que tiene. Igual en el caso de la niña todavía llego a tiempo. ¿Y por qué no yo? Quizá también haya mercado para un voluntarioso influencer en la frontera de los cincuenta. A ver qué opina Siri.