Y lo quiero ya

Arsénico por diversión
El peligro es que los adultos cortoplacistas comprueben ese egocentrismo infantil de los imberbes y lo manipulen a su antojo
MARÍA JOSÉ POU
Lunes, 21 octubre 2019, 10:28

Primero fueron las mareas y luego, el tsunami. Las imágenes acuáticas dan forma a los nuevos modos de expresión política que ponen el foco en la calle, en la gente, en corrientes que arrastran y transforman abruptamente. Por contra, podríamos apelar al glaciar, que se mueve con lentitud, limando el subsuelo poco a poco, y que necesita el paso de milenios para cambiar el paisaje, pero su desaparición progresiva, que constatamos a diario, empaña la metáfora. Lo que algunos exigen es que las cosas cambien y lo hagan ya. De golpe. Sin dilación. Sin pensar en sembrar para que otra generación vea los frutos. Hoy la velocidad impregna toda actividad humana, lo que incluye también la transformación social y política. Y a quienes más impregna es a los adolescentes y chavales muy jóvenes. Como algunos de los que hemos visto en los disturbios de Barcelona.

Quizás sea una consecuencia del consentimiento en el que se han educado, que les ha hecho conseguir el último capricho en cuanto lo han pedido con tal de que no montaran un numerito. Así, acostumbrados a tenerlo todo en el momento, se han comportado como solían de críos cuando no lograban su propósito a la primera: tirarse al suelo a patalear. A veces, sospecho que en algunas exigencias, aun estando justificadas, subyace ese tic. Queremos una mejora en la educación, atención al cambio climático, supresión de la ley Mordaza o derogación de la reforma laboral. Pero lo queremos ya. Y, si no, lo exigiremos por la fuerza. El problema no es lo que piden sino su escasa capacidad para trabajar por ello. La «lucha» puede darse en la calle, durante una semana tirando adoquines, o durante décadas levantándose a diario para cambiar las cosas. Mi preocupación es que estas generaciones quieran el cambio sin esfuerzo, como muchos pretenden casi todo.

Construir un país es una tarea a largo plazo que implica a muchos durante mucho tiempo. Pero sobre todo obliga a pensar no tanto en lo que nos beneficia a quienes hoy vivimos en él sino a quienes formarán parte de sus calles y plazas dentro de 50, 100 o 200 años. Así pensaban los «padres de la Transición» cuando definieron el marco constitucional de España. No pretendían arreglar su corral sino sentar las bases de la España del futuro. La nuestra.

El peligro es que los adultos cortoplacistas comprueben ese egocentrismo infantil de los imberbes y lo manipulen a su antojo. En estos días, casi ningún líder está a la altura del reto. Al contrario. El propio presidente del gobierno en funciones no mira más allá del 11 de noviembre, lo que explica su interés por enviar a Marlaska a pasearse por Barcelona para que Ábalos pueda decir hoy que el único gobierno inactivo en Cataluña fue el de Rajoy. Y explica también el sacrificio de Rufián entre insultos y reproches. Prepara su apoyo a Sánchez, su asalto a la Generalitat y su enfundarse en el traje de «hombre de paz» frente al extremismo.