NADIE QUIERE IR A LA CÁRCEL

No me refiero, aunque supongo que ya se lo habrán imaginado, a Picassent ni a cualquier otro de los establecimientos penitenciarios repartidos por la geografía española, por modernos y hasta confortables (dentro de un orden) que puedan llegar a ser, que eso nunca es plato de gusto para nadie, no hay más que ver cómo entran algunos políticos que han ido a dar con sus huesos entre rejas y cómo salen. Hablo de la antigua cárcel Modelo de Valencia, reconvertida hoy en el complejo administrativo 9 d'Octubre, al que a diario acuden miles de funcionarios y otros tantos visitantes, el mayor centro de la función pública -no educativo ni sanitario- en la ciudad de Valencia. Cuando hace años se propuso la intervención urbanística y una vez visto el resultado ya comenté que me parecía un proyecto desafortunado, que no se puede rodear hasta empequeñecer un patrimonio histórico que se declara valioso y protegible -la vieja prisión- entre cuatro torres acristaladas a las que encima hubo que añadir una falsa fachada de lamas movibles para evitar que el sol convirtiera las dependencias en un invernadero. Emplazado en una zona alejada del centro -Nou Moles-, el complejo reúne sin embargo algunas condiciones que podrían aumentar su potencial, como la cercanía de una estación de metro -9 d'Octubre- así como la del jardín del Turia, el auténtico eje vertebrador de la ciudad. Pero el entorno es el que es, un barrio de rentas bajas, nada que ver con otros enclaves de la ciudad, como el Carmen, la Seu, San Francesc o el Mercat, en la Ciutat Vella, o el Ensanche, Ruzafa o el Marítimo, mucho más atractivos desde un punto de vista paisajístico y comercial. En los alrededores de la Modelo encontramos calles con poco glamur, escaso arbolado, atestadas de coches aparcados, con mucha tienda multiprecio, fruterías, negocios de apuestas, bares... Imposible de comparar con Colón, donde la Generalitat todavía mantiene algún palacete que de momento carece de uso. O con el paseo de la Alameda, la plaza de San Nicolás, la calle Caballeros... Espacios urbanos de postal, turísticos, con buenos restaurantes, cafeterías-panaderías, franquicias, establecimientos de lujo, grandes almacenes, hoteles... Lógico, por lo tanto, que dirigentes del tripartito no quieran que el despacho institucional de su conselleria esté en la cárcel, allí, tan lejos de todo, del Palau y de Les Corts, y maniobren y presionen por ubicaciones más céntricas y más 'nobles', donde poder ejercer como corresponde su labor de representación, el liderazgo político asociado a un cargo institucional, la dirección de equipos, la gestión de los recursos humanos, las reuniones con asociaciones, empresarios, sindicatos... Que el ser de izquierdas no está reñido, o no debe estarlo, con la inteligencia.