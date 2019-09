No me quieras tanto

Unidas Podemos hasta da pena. Si pudiera volver atrás como Supermán y resucitar a Lois Lane. O sea, tener aquellos ministerios rechazados. Ahora, como mucho, la dirección de Paradores. El PSOE no quiere un apoyo no acompañado de compromiso para apoyar leyes. Apoyo gratis no. Sánchez dice que sólo falta que transijan para que la legislatura marche. La ministra portavoz de sanchadas también lo dijo: «No visualizamos un escenario [¿cómo se puede ser tan mayor y hablar así] en el cual se pueda llegar a una investidura sin una colaboración. [Es] un rincón oscuro que no merece la ciudadanía». Lo increíble es que Podemos pueda fastidiar al PSOE apoyándolo. Sánchez no quiere ser el ratón Ignacio lanzando ladrillos a la Gata Loca. Puede escapar del amor no correspondido evitando ir a la investidura. ¡A las barricadas! ¡A las elecciones! Es una situación bastante pintoresca y pythonesca (de Monty Python). Es una negociación de andares tontos.