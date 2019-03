Se la van a dar por el queso

La publicación de otra lista de la compra de Presidencia de la Generalidad ha puesto en un serio aprieto al «molt honorable». Pero no porque Ximo Puig se ensañara especialmente con la secretaria de Presidencia Esther Pastor por el arreglo para el cocido que cargó en tiempos de Alberto Fabra, como han dado a entender los colegas. Hasta donde yo recuerdo los que le tiraron a degüello fueron, por este orden, Enric Morera e Ignacio Blanco amparándose exageradamente en el refranero: «Qui furta un ou, furta un bou». Ni porque haya incluido los pepinillos en vinagre en la dieta institucional cuando sabido es que lo típicamente valenciano, «lo nostre», que diría Lizondo, q.e.p.d., son los variantes. O porque se haya gastado 50,18 euros en cañas de lomo ibérico y 25,09 euros en tapas de jamón de cebo ibérico. Seamos razonables. ¿No va a poder el presidente de todos los valencianos servir un tentempié a las visitas o incluso sacar algo para picar cuando invita a otros madridistas incorregibles como él a ver algún partido entre semana de la Liga de Campeones? Yo creo que sí. Hemos estado pagando a escote juergas y bacanales transoceánicas a varios de sus predecesores, ¿y no le vamos a permitir a Puig que anime al Madrid en el sancta sanctorum de la valencianidad? Si ya casi es tradición. Zaplana, Olivas y Fabra también sufrían por Florentino. Además este año, gracias al Ajax, nos va a salir baratísimo este recurrente y no por ello menos nefando vicio presidencial. El verdadero disgusto, el que le dolerá porque se ha pasado la vida barriendo para casa, se lo va a llevar Ximo Puig en Morella, si no se lo ha llevado ya vía telemática, por incorporar a su cesta de la compra un queso que no se elabora en ninguna de las queserías de su patria chica. El ahumado de oveja. Un desaire que a Rhamsés Ripollés, su sucesor en la alcaldía morellana, le puede costar el cargo y a él, la rotulación de una calle o la erección de un monumento en su nombre. Elabora una amplia variedad de quesos de cabra y de oveja para esto. Para que un morellano promueva el consumo de un tipo de queso que no se fabrica en Els Ports. Cría cuervos. Y le sacarán los ojos, a pesar de lo muchisísimo que se ha desvivido por la industria local. Más enternecedor me ha resultado observar que el atún en conserva y las aceitunas continúan figurando entre sus productos de primera necesidad. Si quien pierde los orígenes pierde la identidad, Puig no reniega de los suyos. Es lermista hasta en la mesa. Aunque deduzco que no debe abusar como su maestro porque si no ya habría salido quien, parafraseando a Felipe Guardiola, dijera que es muy libre de zamparse un bocadillo de atún con olivas cada mañana. «Pero que luego no se limpie los dedos con los sorollas». Y a mí, por lo menos, no me ha llegado.