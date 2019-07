Querido MM, sólo pierde quien no se ríe UNA PICA EN FLANDES Los políticos sabemos que cuando se hacen candidaturas unos sobreviven y otros no. El poder elige a quien le conviene ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 1 julio 2019, 07:31

Con los siglos me he acostumbrado a las derrotas, aunque no aprendo nada de ellas. Se repiten y yo paso de una a la siguiente. Vivo así. De hecho, la gente me recuerda más por mis fracasos que por mis éxitos. Y ya no me duelen como al principio. Soy un hombre mayor que ha descubierto a tiempo que las victorias son breves y opinables. Que la victoria es un rayo de luna que parece una mujer, nadie lo puede abrazar en serio. Y es ahora, al sacar de adentro al vagabundo que me habita y viajar con lo justo en la mochila y los ojos muy abiertos, cuando siento que de verdad he entendido de qué va esto.

Eso sí, no me acostumbro a la injusticia, ni la miseria ni a la sangre derramada en los patíbulos. ¿Quién hará el amor con los verdugos, quién se puede tirar a un cocodrilo? Tu padre y yo elegimos pues una profesión equivocada para esta vocación de don quijotes de la que tanto nos hemos burlado. Los políticos sabemos que cuando se hacen candidaturas unos sobreviven y otros no, y que el criterio para cortarnos la cabeza es tan arbitrario como el que se usó antes para ponernos en la lista. El poder selecciona siempre a quien más le conviene y no a quien atesora mejores méritos; en otro caso, no se llamaría 'el poder' sino 'el deber'. En lo nuestro ya no caben los juiciosos, los constructivos, los del viejo estilo... Ni los que no temen al demonio ni a sus seducciones, como tu padre y yo.

Querido MM, tu padre, o sea, mi compañero y sin embargo amigo, fue apaleado por la lotería de las últimas candidaturas, no importa en qué partido político, todos apalean lo mismo, conque me escribes: «No son los vuelos, las horas de trabajo, las ganas y la motivación, eso que lamentablemente nadie valora..., sino que hablo de su gran corazón». Y yo envidio la fortuna de tu viejo descabezado, ten en cuenta que aquí nadie valora el trabajo de los políticos y que tampoco nadie cree que tengamos corazón, pero, en vuestro caso, tú estás orgulloso de su tarea y además lo consideras una buena persona. Como abonado a las cornadas en los glúteos te lo digo: ¿se puede pedir más?

Me estás utilizando para que le llegue a tu padre, en un momento jodido, que lo respetas y que lo quieres; vale, pues del mismo modo yo utilizo esta columna para trasladaros que también admiro el legado de tu padre y que doy fe del gran corazón que lleva en la barriga. Fíjate, mi felicidad viene de mis derrotas tomadas como 'modus vivendi' y del buen humor del personal al que vencen a mi lado. Tu padre es un caballero de otro tiempo y otro parlamento más adulto, un parlamento en que no se insultaba ni se excluía. En esta época de populismo, los perdedores somos los verdaderos ganadores. Y dile a papá que ya estoy planeando la batalla de nuestra siguiente derrota, y lo que nos vamos a divertir la próxima vez que nos vuelvan a tirar por la ventana, que nos tirarán.