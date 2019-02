Todos queremos la copia de nuestros exámenes

Hace unos días, se publicaba en los medios de comunicación esta noticia: «Los colegios darán los exámenes corregidos a los padres y alumnos tras una petición del Síndic», y explicaba que la medida «permitirá disponer de las pruebas de cara a las tareas de repaso. A tal fin la Consellería de Educación enviará instrucciones a los centros educativos no universitarios». Lo más sorprendente es que tanto el Síndic de Greuges como la Consellería compartan el planteamiento y consideren de plena consideración en el ámbito educativo la aplicación del artículo 53.1, que recoge el derecho de la persona que tiene la condición de 'interesada' a acceder y tener copia de los documentos que conforman un expediente administrativo. Se apela a varios pronunciamientos judiciales que avalaban que se puede consultar la información «que revista interés para el alumno por afectarle de modo inmediato en el caso de las calificaciones y valoraciones que le conciernan directamente». Hasta ahora, por supuesto, tienen derecho a recibir las explicaciones oportunas sobre la calificación de su prueba y, en caso de disconformidad, presentar una reclamación para pedir su revisión. Parece ser que a partir de la publicación de esas instrucciones ya no será necesario presentar la reclamación, sino que simplemente presentando una solicitud o firmando un acuse de recibo podría ser suficiente.

No sé si el Síndic de Greuges y la Consellería son conscientes del jardín en el que se pueden meter. Pretenden que la norma se aplique en los centros no universitarios. Para empezar, teniendo en cuenta la evaluación continua de la infantil, primaria y secundaria, atendiendo a los conceptos, habilidades, procedimientos y actitudes, y a que no únicamente deben entregarse copia de los exámenes sino también de las pruebas de evaluación corregidas, deberán explicar suficientemente el cómo se entregará la evaluación de una prueba sobre habilidades, procedimientos o actitudes. En un centro únicamente de Primaria de tres líneas, o sea 18 clases a una media de 25 alumnos, casi diariamente en cada asignatura habrá que preparar 450 copias para entregar a los padres (madres y/o alumnos. Por descontado todas las grandes innovaciones educativas que están iniciándose en el mundo educativo, como el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje mediante problemas, tenderá a desaparecer, porque hay que dar copia de la prueba corregida al interesado, y eso resulta un poco difícil en este tipo de actividades. También me asalta la duda de qué ocurrirá en asignaturas como plástica, tecnología, música. Deberá facilitarse copia de la grabación musical, del dibujo, del proyecto realizado, pero si ha sido en conjunto por un equipo deberá darse un tiempo a cada uno de los padres o alumnos y que lo vayan compartiendo entre ellos.

Pero hay otro problema y es el siguiente: ¿qué pasa si el alumno, consciente de que ha hecho un examen 'de pena' no quiere que se le entregue copia del mismo a sus padres? Tendría poco sentido que se escuchara a los hijos a partir de una determinada edad en supuestos de conflictos familiares y en cambio no se les tuviera en cuenta a la hora de pedir la copia del examen o prueba corregida. Tendrán estas instituciones que plantearse qué debe hacer el centro educativo sí el padre quiere y el hijo no quiere, deberá cuestionarse quién es el titular del derecho, si el hijo o el padre.

Los problemas van a ser inmensos porque yo, una vez tenga el examen de Física de mi hijo de 2º de Bachiller, voy a solicitar un informe pericial a un catedrático de Física que va a decir que el examen está mal corregido, y, entonces presentaré una reclamación y luego un contencioso-administrativo si fuere necesario, adjuntando dicho informe.

Además de la falta de confianza en el profesorado por parte de estas instituciones, lo colocan en una situación de indefensión, sólo salvable por la siguiente medida: a partir de ahora todos los exámenes y pruebas serán tipo test, donde no cabe ya ningún tipo de discusión. Ya no hay ni reflexión ni razonamiento, ni apreciaciones del profesor ni nada de nada. Todo es medible, cuantificable y con poca discusión.

Se me antoja un deseo: a partir de ahora en las pruebas de Selectividad todos los alumnos que lo soliciten podrán, con una simple petición, obtener la copia de los exámenes corregidos, y después incluso compararlos con sus compañeros, y después presentar las oportunas reclamaciones e incluso recursos. Esto será un auténtica alegría y gozo para el mundo jurídico, especialmente en materias como Lengua, Literatura, Historia, Dibujo, Filosofía, etc.

Para finalizar propongo que todos los miles y miles de alumnos que se van a presentar a las oposiciones convocadas para esta primavera pidan todas y cada una de las pruebas realizadas con la oportuna corrección. Va a ser muy divertido comprobar los exámenes, las correcciones y las comparaciones. Además de divertido, peligroso por toda la cuestión de la aplicación de la normativa comunitaria sobre protección de datos.

Ya sé que las instrucciones pretenden ser únicamente para niveles no universitarios, pero si la justificación se realiza en base al artículo 53.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, difícilmente se podrá justificar mayor interés del opositor o del que opta a tener buena nota en selectividad para poder cursar la carrera deseada.

Estoy absolutamente convencido de que todas estas cuestiones han sido tenidas en cuenta por el Síndic de Greuges. Estoy seguro que la Consellería, antes de dictar las instrucciones, resolverá todas estas cuestiones y muchas más que se originarán, porque de lo contrario, algunos abogados podrán divertirse y los juzgados de lo contencioso-administrativo acabarán de los nervios.