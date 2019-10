Te quedó grande la yegua A tope ¿Alguien duda de que si el fraude de la EMT se diera en la privada sus directivos no estarían en la calle? BORJA RODRÍGUEZ Jueves, 17 octubre 2019, 07:57

La conocida chapuza de la pseudopeatonalización del Mercado Central se va a replicar pero a lo grande en la plaza del Ayuntamiento con el 'no-proyecto' del equipo de gobierno de Ribó. A partir del 20 de marzo del año que viene, justo al finalizar las Fallas, quedará inaugurada la plaza para uso peatonal. ¿Algún concurso de ideas?, y las obras ¿cuándo comienzan? Nada por aquí, nada por allá. El progresismo es magia. Hoy circulan tubos de escape y mañana se peatonaliza a golpe de macetero. Me quedé pasmado cuando me interesé por un proyecto que consideraba que iba a tener una envergadura acorde con la importancia del lugar. Mi sorpresa es que no existe tal proyecto para remodelar la plaza. Salen a la palestra, en este caso Ribó y Grezzi, con el titular de una buena idea pero sin contenido en el fondo. Bravo por la intención de peatonalizar, de cerrar el centro, de hacer carriles bici y de fomentar el uso del transporte público, pero háganlo con previsión. El primer pseudocierre al tráfico que se produjo fue el del Mercado Central. Entre las terrazas sobre el asfalto, los bolardos, los contenedores y los maceteros, se mezcla un único carril por donde circulan bicis, patines, taxis, furgonetas y alcoyanos (porque hay que tener moral). Han destrozado visualmente la zona, y ahogado económicamente a las pymes de toda la vida que se han visto obligadas a cerrar sus negocios para dar relevo a restaurantes que sirven paellas con cosas congeladas.

La misma basura visual es la que hay prevista para la plaza del Ayuntamiento y alrededores. El caos circulatorio para cruzar el río de un lado al otro está asegurado y si creen que mejorarán el transporte público, viendo el timo de más de cuatro millones de euros que le han metido a la entidad que dirige Grezzi, no los veo con esa capacitación. Hablando muy en serio ¿alguien duda de que si este fraude se diera en la privada sus directivos no estarían en la calle? No existen ni la responsabilidad política, ni la previsión y mucho menos la profesionalidad. Miren los carriles bici cuando los hacían (Compromís) sin contar con Policía local (PSOE). Pero ahí siguen dificultando el transporte sin mejorar lo público y generando accidentes sin parar por golpes en el tórax de todos los que se clavan el manillar del patinete. ¿Aún no hemos publicado las urgencias médicas por traumatismos de bicis y patines?

Sabemos que se casó la concejala de Urbanismo, Sandra Gómez (felicidades, bonitas fotos en Instagram) y sabemos que reina el 'mal rollito' que parecen respirar los socios de gobierno. Sandra de viaje de novios en Australia, Grezzi con la boca pequeña tras el fraude millonario y el alcalde anunciando la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento a golpe de macetero. Aquí hay mucha yegua para tan poco jinete.