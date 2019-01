YA QUEDARAN POCS ESQUILADORS

En mon poble crec que ningú o, si el hi ha, no el conec, com be el coneixia al que vivia en mon carrer i l'atre en el de la Baixà, propet de la via del tren. I era normal que els haguera, perque animals se precisaven per a llaurar, entaular, per a dur el fem al camp i els productes de l'horta a casa o al mercat. I qui no tenia ase, tenia cavall, mula o haca per a enganchar-lo al carro, matinet i arribat al camp, començar la tasca. Aixina que, com el llaurador -encara que de tart en tart- anava a casa del barber a tallar-se el monyo o a que li afaitaren la barba també als animalets calia dur-los a l'esquilador, al ferrador o si estaven mals a casa del veterinari. Com també visitaven al mestre d'aixa perque el carro no sempre estava en bones condicions per a soportar el pes que se l'hi posava. I com el meu carrer tenia de tot: menescal, correger, ferrador i mestre d'aixa, el soroll del pas d'èquits s'escoltava sense parar. Ningún coche se veïa, sols l'autobús de línia que feya el trajecte Moncada-Valéncia, Valéncia-Moncada, el que, quan no hi havia gasolina, s'alimentava del gasogen que feya una barbaritat de fum. I el del doctor don Emili Ramon Llin, qui sempre anava corrent. I, llavors, els carros i els chiquets eren els amos del carrer, si no hi havia a per allí alguna dòna en granera, poal i arruixadora volent deixar la calçada tant neta com tenia l'acera.

A llauradors i carreters els senties arrear al cavall perque éste poques ganes tenia de trotar puix sabia que en aplegar no descansaria baix un arbre sino que començaria a suar, fins que l'amo se cansara. De vegades el llaurador, que estava content o volia amagar les seues penes, te cantava una albada com esta dient: «Esta nit farem albades / de tabal i dolçainer / de tabal i dolçainer. / Això ho canta Maravilla / perque no paga barber / ni'l pagarà en la vida.» O aquella atra que dia: «A mi me passen moltes coses, / cavallers miren si és cas. / Si te'n passen de les grosses / puix l'atra nit «pa» sopar / li varen traure garrofes.»

Resumint: mon carrer era molt més divertit que hui que no es veu per allí: ni el cadirer, ni qui venia la confitura de Benigànim, ni el del formage de servilleta, ni qui t'arreglava una cadira o un catret per anar la dòna a missa.