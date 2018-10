PUTIFERIOS

Pecar y arrepentirse. Refocilarse por el barro. Estamparse contra el vicio para atravesar las miserias de la condición humana y reflotar luego buscando la luz de la redención. Dame veneno que me quiero morir. Dame una ración de fustazos humillantes porque sólo el dolor me humaniza y me reconcilia con la crueldad que me rodea, que me ahoga, que me aplasta. Dame una temporal pasadita por el infierno porque aunque no sea Rimbaud me apunto al lío y necesito impulso para asaltar los cielos. Vale. Muy bien. De acuerdo. Lo que ustedes quieran. Allá cada cual con sus rincones oscuros, pero las visitas al lodazal se sufragan con el dinero privado, no con el que brota de la tarjeta pública.

Gracias a la doble moral algunos señorones de la derecha rancia pueden combinar la misa mañanera con el esparcimiento nocturno de adoración a la meretriz. Gracias a esa misma hipocresía algunos señoritingos de la izquierda, tan feministas además de boquilla, acuden al burdel cuando cae el sol y disparan la pólvora del polvo gracias a la tarjeta, siempre de la tarjeta, que no hay manera de erradicar el feo dispendio de las jodidas tarjetas que parecen cobrar vida propia en las sucias manos de los aprovechados, de los caraduras, de los sinvergüenzas. Al final la cacareada, mitificada erótica del poder, igual era eso: pagar vía tarjeta, o sea una golfada de baja estofa y gran vulgaridad. 32.000 pavos se gastó un socialista andaluz gracias a una de esas tarjetas en una de esas casas. Quisiera creer que esto sólo sucede entre los arribistas de la política, pero me temo que no. Me noqueó descubrir que tipos a los que admiro tanto como Truffaut o Simenon, entre otros, recurrían a las suripantas de altos vuelos. Supongo que para las feminazis esto no sirve de excusa, pero al menos era su dinero, no el del contribuyente.