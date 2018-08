En un Carrefour de Las Rozas (Madrid) han retirado agendas que no gustaban a los padres. Son de la firma Puterful, calcadas a las cursis de Mr. Wonderful. «Nuestras agendas no son infantiles. Un putersaludete», han dicho. En una de las agendas se lee en la portada: «Cuidado con comerte el mundo que luego hay que cagarlo». Y en su web explican: «... Página de datos, horarios, calendarios, puterconsejitos». En otra el letrero es: «Ya ha llegado el otoño, que rima bastante con no me toquéis el coño». O sea, que los niños no pueden pasar por las estanterías y leer esos dañinos mensajes. Porque comprarlas no se las comprarán (vaya, se quedan sin puterconsejitos). Una vez que el doctor Iveas trataba de desvitalizar un premolar de Franco le hizo daño y este soltó un «¡Coño!» Al ver a la enfermera se disculpó: «Perdone señorita, ha sido sin querer». Ahora las cosas se hacen queriendo. Pero la libertad empieza a parecerse a la de antes.