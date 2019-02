Puta o pirómana

Ya se lo dijo Albert Boadella a Inés Arrimadas: «Deja Waterloo para los saltimbanquis como yo y los farsantes como Puigdemont. Tú estás destinada a más altos menesteres». Es verdad que Narbona ha escrito una carta a Rivera y eso es bastante saltimbanqui sin necesidad de mover las nalgas, que diría Miguel Bosé. Pero presentarse delante de la casa del prófugo con un cartel de 'La república no existe' es como ir con uno de 'Emosido Engañado' o 'Vampiro Esisten' (el original, en la pared de un centro comercial de Puertollano). O hacer como Álvaro Ojeda. Una bobada manida. Eso déjenlo para los que no pretendemos gobernar España. Salvo que hubiera ido para hacer explotar la casa, como Thelma y Louise con el camión del patán aquel, no sé qué se le había perdido en la ciudad belga. Y la llaman puta dando rodeos (no siendo ella nada de eso, que se me ocurren muchos ejemplos). Es peor que te llamen pirómana sin haber pegado fuego a los malos.