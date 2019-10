PUNTO PELOTA

Mañana el Tribunal Supremo dará a conocer su sentencia. Conviene pues recordar ciertos hechos. Primero, en España no hay presos políticos sino políticos presos a los que se les imputan delitos concretos. Segundo, en Cataluña se dio un golpe de Estado, se sigue dando un golpe de Estado y se anuncia la continuidad de ese golpe de Estado con mayor énfasis aun si se produce la condena de los líderes independentistas. Tercero, el Presidente de la Generalitat se ha declarado partidario de la «vía eslovena» -es decir, la violencia- y de ahí su respaldo a los CDR detenidos con material para fabricar explosivos que iban a usar de manera inminente. Cuarto, en los próximos días se volverá a ver la actitud insurrecta del independentismo con consecuencias irreparables que pueden ser definitivas. Quinto, el enchulamiento de Torra es proporcional a la ambigüedad, la necedad y la cobardía política de Pedro Sánchez. Por ejemplo, la bajada de pantalones del Gobierno a propósito del magnífico discurso pronunciado por el general Garrido, jefe de la Guardia Civil en Cataluña. Discurso que la Generalitat ha calificado de «provocación», exigiendo el cese inmediato de dicho mando. Sin embargo, Sánchez en vez de hacer lo que procedía -mandar a regar a Torra- le presenta disculpas y el ministro del Interior abronca a la cúpula de la Guardia Civil por la «inoportunidad» del texto. Una muestra vergonzosa de indignidad gubernamental que solo sirve para que los golpistas se crezcan. Para más inri, Sánchez se resiste a mojarse en un asunto capital, esto es si el Consejo de Ministros concederá o no el indulto de ser inculpatorio el fallo del Tribunal. El líder socialista insiste ambiguamente en rebajar la tensión a través del diálogo. Pues no. Aquí el único diálogo que vale es cumplir la ley y hacer que se cumpla. En cambio, Vox ha dejado nítida su propuesta. Medidas adecuadas para defender la democracia: detención inmediata de Torra, suspensión de la autonomía catalana, intervención de TV3, disolución de los Mossos e ilegalizacion de los partidos independentistas. Por directo y a las claras. Punto pelota. Es lo que toca.