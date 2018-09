EL PUNTO ES BUENO POR LA SOLIDARIDAD DEL EQUIPO

Pues a posteriori, buen empate para el equipo de Marcelino el cosechado ayer tarde en tierras amarillas. No fue un partido demasiado vistoso, ni unos ni otros tuvieron las ocasiones ante la portería contraria suficientes como para ser merecedores de la victoria, aunque eso sí, fue un encuentro en el que a pesar del cero a cero que reflejó al final el marcador pasaron muchas cosas apreciables y reseñables. De principio, y en el lado valencianista, Diakhaby volvió al eje de la defensa acompañando a Gabriel Paulista, Ferran Torres siguió en la derecha tras su actuación ante el Betis, Cheryshev jugó en la izquierda y Soler con Parejo en medio del campo. Además de elegir como pareja de ataque a Santi Mina y Gameiro. Lo más llamativo de todas estas elecciones para el once inicial, las ausencias relevantes y potencialmente influyentes de Rodrigo Moreno y Gonzalo Guedes, que debían esperar una oportunidad saliendo desde el banquillo, y seguramente mediada la segunda mitad. Comenzó bien el Valencia ante un Villarreal metido atrás e incapaz de sacudirse la presión visitante. Pero no supimos ponernos por delante en el marcador, ni siquiera tuvimos las oportunidades para hacerlo, y poco a poco el equipo local llegó con algo más de claridad. Tampoco demasiadas veces, aunque Bacca tuvo una de esas ocasiones que es más fácil meterla que fallarla. Y muy poco o casi nada del Valencia en ataque. Murió la primera parte, con la esperanza de ver algo más en la segunda. Con un rendimiento algo bajo de Parejo, Ferran, Cheryshev y los dos de la parte de arriba. Hasta los laterales pasaron absolutamente inadvertidos. Prueba de que el deseo de no perder estaba totalmente patente en nuestra forma de actuar, incluso en las caras de los jugadores se reflejaba esa tensión del que no se puede permitir perder un partido más después de cómo ha comenzado el campeonato. Tan solo Carlos Soler parecía tener claro qué hacer, cómo y con qué intensidad. La segunda, para valorar. Tras la injusta expulsión de Dani Parejo con tarjeta roja directa, el Valencia pareció despertar, los jugadores se volvieron más solidarios y sus esfuerzos se multiplicaron para defender muy bien, concediendo escasísimas situaciones de peligro al rival, y salir al contragolpe con la fe que te genera la posibilidad de una victoria épica. Acabó el encuentro con empate a cero, justo, y aunque no dejó satisfechos ni a unos ni a otros, fue mucho más meritorio para los del Valencia que el rival. Mucho calor, se notó con el paso de los minutos. Aun así, el equipo necesita seguir mejorando. Los jugadores más importantes ir participando cada vez más y mejor, los que andan un poco o un mucho por debajo de su rendimiento habitual, elevarlo ya a cortísimo plazo, y que el colectivo acabe por defender como se desea, y atacar con la producción ofensiva correspondiente al potencial de los futbolistas que tenemos. El miércoles ya está ahí y recibimos a un Celta herido, con grandes jugadores y un estilo conocido, identificado y de esos a los que no nos está viniendo demasiado bien enfrentar. ¡Ya toca!