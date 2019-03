1934. Chaves Nogales en Asturias. «Las cosas en su punto. No es verdad que en Sama los revolucionarios se comieran a un cura guisado con fabes; no es verdad que en Ciaño despanzurraran a la mujer de un guardia civil y le hundiesen un tricornio en las entrañas...». Aunque sí se asesinara al sacerdote o muriera a balazos la mujer. 2019. El PP quiere quedarse con los niños de mujeres a punto de expulsar. Que el PP es sor María. Newtral, el chavesnogales de Ana Pastor, vino a poner las cosas en su punto. «Nos preguntáis si el PP ha propuesto que dar su hijo en adopción sea una causa para evitar la expulsión inmediata de una mujer inmigrante en situación irregular. Hemos hablado con el PP y nos lo ha confirmado». Pero no. La versión fetén. Si esas mujeres quieren dar a sus hijos en adopción, que el hecho de dar sus datos no suponga el inicio de un expediente de expulsión. Cómo no va a creer tanta gente que la Tierra es plana. O triangular.