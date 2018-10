PUNSET-MARÍ, LA EXTRAÑA PAREJA

Cuando algunos analistas se preguntan por qué Ciudadanos no acaba de explotar en la Comunidad Valenciana teniéndolo todo a su favor (la crisis del PP regional y la forma de gobernar del tripartito izquierdista/nacionalista/populista) es preciso recordarles que prácticamente desde el inicio de la legislatura autonómica el partido ha vivido sumido en una convulsión permanente y carente de liderazgo por culpa de las excentricidades de dos dirigentes a los que el amor acabó uniendo en matrimonio: Carolina Punset y Alexis Marí. Tras la salida de la primera como síndica del grupo en Les Corts y su marcha a la Eurocámara llegó el turno del segundo, interrumpido abruptamente con el abandono del partido junto a otros tres parlamentarios y la división en el seno de la formación valenciana. Y ahora es Punset la que se va dando un portazo, de mala manera, acusando a unos y a otros, pero, por supuesto, sin entregar su acta, quedándose con el sustancioso sueldo de eurodiputada hasta que dentro de unos meses se le acabe el chollo. Lo cual explicaría el progresivo acercamiento hacia el PSPV que se viene observando en su media naranja, mucho más crítico en los últimos meses con el PP y con su antiguo partido que con el Consell.

Pero es que lo que a estas alturas nadie ha logrado entender es qué hacía Carolina Punset en Ciudadanos y cómo llegó a ser la cabeza de lista y la cara visible del proyecto de Albert Rivera en Valencia. La misma Carolina Punset que no tenía inconveniente en admitir su absoluto desconocimiento de la realidad valenciana, de su geografía, de sus costumbres y hasta del emplazamiento de edificios oficiales (empezando por Les Corts, a donde tenía que ir a trabajar) es la que hace poco acudía a Waterloo a reunirse con Puigdemont, fugado de la Justicia española y principal responsable de la permanente agitación entre las filas soberanistas catalanas. ¿Qué hacía y cómo llegó Carolina Punset al partido de Girauta, de Javier Nart y de Luis Garicano? ¿Qué pintaba Carolina Punset en un partido nacido de una plataforma ciudadana con nombres como Félix Ovejero, Francesc de Carreras, Xavier Pericay, Félix de Azúa, Albert Boadella o Arcadi Espada, entre otros, referentes intelectuales de una forma de entender España que parece estar a años luz de lo que representan (si es que representan algo) Carolina Punset y Alexis Marí? No, Ciudadanos en la Comunidad Valenciana está lejos de asumir el papel que podría haberle correspondido de haber hecho las cosas de otra manera. Pero se equivocó gravemente con la elección de su líder en las elecciones de 2015 y lo está pagando con creces. Lo cual -por aquello de no hay mal que por bien no venga- puede ser una buena lección de cara a los comicios autonómicos del mes de mayo.