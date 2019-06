Pujolet copió a Zaplana, ¿sabe usted?

El Principal de Valencia concluyó la temporada teatral con 'Valenciana, retrat d'una época d'èxtasi i tragèdia', una coproducción del IVC, la Diputación de Valencia y el Festival Grec de Barcelona, que se deberían haber ahorrado. Porque todo lo que un libro, 'Ciudadano Zaplana, la construcción de un régimen corrupto', de Francesc Arabí, cuya aparición coincidió con el estreno y la temática de la obra, tiene de recomendable. En especial para quienes necesiten purgar sus pecados de connivencia con el zaplanato por cuanto está aderezado con un aceite de ricino que no amarga. Tiene de inconveniente, no la visión de 'Valenciana', sino que dos instituciones locales patrocinen una caricaturización de la gestión del expresidente procesado. Por un lado, porque no parece muy elegante que se invierta dinero público en satirizarle; digo en satirizarle, no en llevarle a los tribunales nuevamente, si menester fuera. Por otro, porque pudiendo cuadrar a Zaplana su autor y director, Jordi Casanovas, se limita a pintarrajear su estampa mujeriega. Aunque aún hemos tenido suerte. No le hace citar a Newton, como Sorrentino al soez Berlusconi en 'Silvio (y los otros)'. Y por último, porque siendo Casanovas del Penedès lo lógico sería que ahondara en calamidades catalanas. Y sin embargo no es así. Le da otra superficial vuelta de tuerca a la hipoteca reputacional valenciana que Ximo Puig asegura haber levantado. Cuando resulta que quitas la parte de la trama relativa a la Ruta del Bakalao, que no hay por dónde cogerla. Suprimes los 73 'joder' (en castellano) que Casanovas hace exclamar a personajes valencianoparlantes vaya usted a saber por qué. Y lo que queda, la telebasura de Canal 9 y las trapacerías de Zaplana, es perfectamente sustituible por los No-Dos y la leña al mono discrepante de TV3 y las andanzas de los no menos pillastres Pujol, Prenafeta, Alavedra, etc. Claro que para eso haría falta que Casanovas entreviera siquiera la viga que tiene ante su retina. Y eso sólo lo hace su colega Albert Boadella. Lo normal en ese falso Balneario que es Cataluña es que hasta los especialistas en teatro documental, como es el caso, le pongan las peras al cuarto al vecino. No por nada sino porque unas veces no pueden arriesgarse a perder su condición de residentes del TNC; otras harían peligrar una subvención y las más porque es más fácil encontrar en Barcelona quien te ponga al corriente del pulso 'Ruz-Bárcenas' -otra de las obras de Casanovas- que localizar a un periodista que, como Francesc Arabí, haya publicado jamás que el Pujol Ferrusola que acaba de beneficiarse de un pase de pernocta de la Generalidad en contra de la opinión del juez de vigilancia penitenciaria copió a Zaplana en el golpe de las ITV. ¿Será consciente Casanovas de que nadie habría querido figurar en los agradecimientos del programa de mano si en lugar informarse acerca de la gestión de Zaplana, V. Sanz, la RTVV, etc. hubiera querido elaborar un fresco sobre la Cataluña de Pujol? Apuesten a que no.